‘¿Qué preguntó el INEGI?’: Sheinbaum cuestiona datos sobre desplazamiento forzado en México

1.6 millones de personas en hogares afectados: Sheinbaum cuestiona al INEGI por desplazamiento forzado. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: El Financiero)

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó los resultados de la Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre el desplazamiento forzado interno, que señala que 1.6 millones de personas vivían en hogares donde al menos uno de sus integrantes cambió de residencia por violencia o inseguridad.

La mandataria dijo que quieren conocer exactamente cuál fue la pregunta que hicieron los encuestadores del instituto sobre el tema, ya que también se podría conocer a dónde llegaron o a dónde se fueron, lo que permitiría determinar si las personas cambiaron de estado o incluso de país.

“Le pedimos que pudiéramos trabajar con el Inegi para conocer exactamente cuál fue la pregunta (...). La pregunta puede ser a dónde llegaron o a dónde se fueron y ver si es necesaria una encuesta en particular para conocer este tema”, comentó en la mañanera de este 23 de septiembre.

La mandataria señaló que el Inegi sumó las razones de desastres naturales y hechos violentos como causas del desplazamiento forzado; sin embargo, los resultados de la encuesta arrojan que, en la mayoría de los estados, la inseguridad es la principal razón para que una persona deje el lugar donde reside.

Solo Guerrero, que encabeza la lista de entidades con mayor proporción de población que experimentó desplazamiento forzado, es el estado donde este fenómeno tuvo una mayor relación con los desastres naturales.

Pero en tan solo un año, la costa de Guerrero fue azotada por dos huracanes: en 2023, por ‘Otis’, y en 2024, por ‘John’. Algunas de las comunidades sufrieron severas afectaciones y las familias tuvieron que dejar sus casas.

Las catástrofes naturales representaron 485.5 mil personas, cerca de un tercio de las personas que vivían en hogares afectados por desplazamiento debido a violencia o inseguridad.

La Encuesta Intercensal (EIC) del INEGI confirma que las personas cambian su lugar de residencia principalmente por la violencia.

Zacatecas registró 2.2 por ciento; le siguieron Morelos con 2.1 por ciento, Colima y Querétaro con 2 por ciento cada uno, y Baja California Sur con 1.9 por ciento.

Menos hijos y un aumento en la edad

La misma encuesta dio luz sobre cambios demográficos significativos. Por un lado, la edad promedio de la población pasó de 29 a 32 años entre 2020 y 2025.

En tanto, el crecimiento de la población se ubicó en 0.7 por ciento, es decir, nació una menor cantidad de personas. En particular, la Ciudad de México es la entidad con menos hijos por mujer.

La presidenta vinculó estos cambios a decisiones familiares, como tener hijos a edades más avanzadas o decidir no tenerlos. Aseguró que este fenómeno también se observa en otros países.