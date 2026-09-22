¿Qué sabemos de la nueva carretera México-Querétaro? Ruta alterna reducirá una hora de viaje

La ruta alterna México-Querétaro busca distribuir parte del tránsito que actualmente circula por la carretera Federal 57.

La carretera México-Querétaro tendrá una nueva ruta alterna para aliviar la carga vehicular de uno de los principales corredores carreteros del país.

El proyecto, anunciado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), contempla una vía de 81 kilómetros entre el Arco Norte y San Juan del Río, con la que el Gobierno federal estima reducir hasta 60 minutos el tiempo de traslado.

La construcción comenzará en noviembre de este año y se prevé que concluya en abril de 2030, con una inversión estimada de 26 mil 862 millones de pesos.

¿Dónde estará la nueva carretera México-Querétaro?

La ruta alterna conectará el Arco Norte con San Juan del Río, Querétaro, atravesando Hidalgo y con un trazado distinto al de la carretera Federal 57.

El proyecto forma parte del programa de infraestructura carretera de la SICT para 2025-2030 y busca desahogar el tránsito de la México-Querétaro, al ofrecer una vía alternativa para los vehículos que utilizan este corredor.

El Gobierno federal estima que la nueva carretera permitirá reducir hasta una hora el tiempo de traslado entre el centro del país y San Juan del Río, explicó Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la SICT, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 17 de septiembre.

¿Por qué se construirá una ruta alterna?

La carretera México-Querétaro es uno de los principales corredores de conexión entre el Valle de México, el Bajío y el norte del país, por donde circulan vehículos particulares, autobuses y transporte de mercancías.

Según datos de la Dirección General de Autotransporte Federal de la SICT, en junio de 2026 el tramo México-Querétaro registró 1 millón 246 mil 620 camiones de carga operados por Caminos y Puentes Federales (Capufe). En ese mismo periodo circularon 152 mil 534 unidades de pasajeros, un aumento de casi 6 por ciento anual.

Ante este volumen de tránsito, la nueva carretera busca desahogar la Federal 57 y ofrecer una vía alternativa para parte de los vehículos que utilizan actualmente este corredor.

¿Qué obras incluye el plan carretero 2025-2030 de Sheinbaum?

El proyecto forma parte de una cartera de infraestructura carretera de la SICT para 2025-2030 que contempla 100 mil 631 millones de pesos para construir 802 kilómetros de autopistas.

De las 18 obras consideradas en ese programa, cuatro ya están concluidas, 11 se encuentran en proceso y tres están por iniciar, entre ellas la ruta alterna México-Querétaro.

Entre las autopistas incluidas en el programa están:

Las Varas-Puerto Vallarta

Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal

Pátzcuaro-Uruapan

Zitácuaro-Maravatío

Uruapan-Nueva Italia

Nueva Italia-Lázaro Cárdenas

Ramal a Uruapan

Armería-Manzanillo

Atizapán-Atlacomulco

Libramiento Lagos de Moreno

La Mancha-Laguna Verde

Sonoyta-Puerto Peñasco

La Pitahaya-Libramiento Oriente

Ruta Alterna México-Querétaro

Cuauhtémoc-Osiris

La nueva Ruta Alterna México-Querétaro conectará el Arco Norte con San Juan del Río, Querétaro. (Rogelio Morales Ponce)

Datos clave de la nueva ruta alterna México-Querétaro