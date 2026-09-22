Esto sabemos de la denuncia de Fátima Bosch vs. Nawat: FGR otorgó medidas de protección a la Miss Universe

Esto es lo que sabemos del caso de la denuncia de Fátima Bosch contra Nawat Itsaragrisil. (Foto: Créditos EFE/Imagen modificada con IA)

El conflicto entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil tomó un nuevo giro. la ganadora de Miss Universe 2025 presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el empresario tailandés.

El caso ocurre meses después del enfrentamiento que ambos protagonizaron durante las actividades de Miss Universe 2025 en Tailandia, cuando Fátima Bosch señaló a Itsaragrisil de haberla insultado durante una reunión con las concursantes.

Fátima Bosch denunció a Nawat Itsaragrisil. (Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT) (RUNGROJ YONGRIT/EFE)

¿Qué sabemos de la denuncia de Fátima Bosch contra Nawat Itsaragrisil?

El programa Ventaneando confirmó la existencia de una denuncia presentada por Fátima Bosch ante la Fiscalía General de la República. En el documento legal, la mexicana señala actos de violencia, discriminación, violencia digital, intimidación y afectaciones a su dignidad.

De acuerdo con Quadratín, la FGR otorgó medidas de protección a favor de la tabasqueña después de que presentó la denuncia contra Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia.

El expediente de investigación está radicado bajo la carpeta FED/FEVIMTRA/FEIDTRA-EXT/0000549/2026, en la Fiscalía Especializada en Materia de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA).

Este procedimiento derivó en la emisión de medidas de protección vigentes desde el 4 de septiembre de 2026, con el objetivo de salvaguardar la integridad física y seguridad de Bosch.

Hasta el momento, Nawat Itsaragrisil no ha emitido una respuesta pública sobre la denuncia presentada por Bosch.

Nawat Itsaragrisil menciona orden de arresto contra Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil aseguró que avanzaba un procedimiento para solicitar una orden de arresto contra Fátima Bosch. A través de una historia temporal publicada en Instagram, el empresario afirmó:

“Fátima Bosch está actualmente sujeta a un proceso acelerado para la emisión de una orden de arresto en relación con un caso que involucra difamación, acusaciones falsas y la difusión de información falsa, respaldada por pruebas claras”.

Tras estas declaraciones, la ganadora de Miss Universe respondió que enfrentaba intentos de intimidación y sostuvo que no se arrepentía de haber defendido su dignidad durante el conflicto.

“Resulta profundamente preocupante que, en pleno siglo XXI, una mujer pueda enfrentar intentos de intimidación simplemente por haber levantado la voz, puesto límites y exigido ser tratada con dignidad y respeto”.

La organización Miss Universe también manifestó su respaldo a Bosch y condenó cualquier conducta de intimidación, humillación o falta de respeto hacia las mujeres.

Fátima Bosch acusó a Nawat Itsaragrisil por intimidación. (Foto: EFE)

¿Cómo inició el pleito entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil?

El conflicto entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil comenzó el 4 de noviembre de 2025, durante las actividades de Miss Universe en Tailandia.

Ese día, la mexicana y el empresario protagonizaron una polémica durante una reunión con las participantes del certamen. De acuerdo con la versión de la mexicana, Itsaragrisil la llamó “tonta” después de reclamarle por no participar en la promoción de la competencia.

Ante los reclamos, Bosch defendió su postura y abandonó el lugar. Otras participantes del certamen también se levantaron de sus asientos y salieron de la sala en solidaridad con ella.

Posteriormente, la mexicana habló públicamente sobre lo ocurrido y señaló que el empresario le había faltado al respeto. Itsaragrisil rechazó la versión de Bosch sobre los hechos.