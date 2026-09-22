Hallan muerta en su casa a la embajadora de Portugal en Bulgaria

La embajadora de Portugal en Bulgaria, Ana Maria Ribeiro da Silva, murió a los 66 años. (Foto: Ministerio de Exteriores de Bulgaria)

La embajadora de Portugal en Bulgaria, Ana Maria Ribeiro da Silva, de 66 años, fue hallada muerta este martes en su domicilio de Sofía, sin signos de violencia y con un infarto como la causa más probable del fallecimiento, informaron a EFE fuentes del Ministerio del Interior búlgaro.

Los empleados de la embajada alertaron a la Policía y a los servicios de emergencia después de que la diplomática no acudiera a trabajar y los agentes encontraron el cuerpo en su apartamento del distrito de Lozenets hacia las 14:00 hora local (11:00 GMT).

Fuentes del Ministerio de Exteriores búlgaro indicaron a EFE que han informado del fallecimiento a las autoridades portuguesas y les están prestando la asistencia requerida.

Ribeiro da Silva era embajadora en Bulgaria desde diciembre de 2020 y con anterioridad ocupó el mismo cargo en Eslovaquia y había trabajado también como diplomática en París, Helsinki, Moscú y Viena.

Bulgaria llama a consultas a su embajador en Emiratos por un supuesto caso de corrupción

El Gobierno de Bulgaria ha llamado a consultas a su embajador en Emiratos Árabes Unidos, Ivan Jordanov, en medio de una investigación por una supuesta trama de corrupción.

La ministra de Exteriores del país europeo, Velislava Petrova, ha llamado este viernes a consultas a Jordanov, en una medida de “urgencia”, según reza un comunicado de la cartera que alude a una “inspección de las actividades” de su legación diplomática en el emirato.

El Ministerio no ha precisado si el embajador será apartado de sus funciones, si bien ha recordado en la misma nota que “según el procedimiento establecido, los jefes de misiones diplomáticas son destituidos por decreto del presidente de la República (...) a propuesta del Consejo de Ministros”, y ha asegurado que adoptará las “medidas pertinentes” para someter a valoración ante el Ejecutivo.

El caso está relacionado con una supuesta trama de corrupción relacionada con el diputado de la oposición Delyan Peevski --sancionado por Estados Unidos y Reino Unido--, quien se habría valido de una empresa fantasma para pagar vuelos en aviones privados por valor de más de cinco millones de euros y propiedad del padre del embajador en Abu Dabi, informa la agencia de noticias búlgara BTA.

La misma compañía habría recibido fondos de cuatro empresas que ganaron contratos estatales para el suministro e instalación de barreras de seguridad vial, según declaró este viernes el ministro del Interior búlgaro, Ivan Demerdzhiev, en rueda de prensa.

Con información de Europa Press