(VIDEOS) Huracán ‘Polo’: Así se ve desde el espacio la fuerza del ciclón que se mantiene como categoría 5

Imagen satelital del ojo del huracán 'Polo' que se mantiene como categoría 5 frente a las costas del país. (@webcamsdemexico)

La potencia del huracán Polo fue captada a través de un video por los satélites de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EU (NOAA, por sus siglas en inglés). El ciclón se intensificó rápidamente a categoría 5 durante las primeras horas de este 22 de septiembre.

A las 12:00 horas, el centro del huracán Polo estaba cerca de la latitud 14.6 Norte y longitud 101.6 Oeste.

Polo está prácticamente estacionario y se prevé que se mantenga como categoría 5 hasta el próximo jueves 24 de septiembre, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Además, también se espera que durante los próximos dos días comience un desplazamiento general hacia el oeste-noroeste.

Esto sabemos de la trayectoria del huracán ‘Polo’

De acuerdo con la trayectoria pronosticada, se prevé que el núcleo del huracán Polo permanezca cerca de las costas del suroeste de México hasta mediados de esta semana, aunque se pronostica que se mantenga mar adentro.

Los vientos máximos sostenidos son de cerca de 270 kilómetros por hora, con rachas más fuertes.

Durante la noche del miércoles, Polo podría fortalecerse y, según las previsiones, también habría variaciones en su intensidad.

Un avión cazahuracanes de la NOAA se dirige actualmente hacia Polo para realizar labores de reconocimiento.

¿Cuáles serán los estados afectados por el huracán ‘Polo’?

La Comisión Nacional del Agua y el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos mantienen una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó durante su conferencia ‘mañanera’ de este martes que, con la información disponible, no se prevé que Polo impacte directamente en tierra, sino que continúe bordeando las costas del Pacífico, y pidió a la población de Jalisco, Colima y Michoacán mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil ante las lluvias intensas.

“Hasta el momento no se ve que vaya a entrar directamente a tierra”, señaló. La circulación de Polo provocará en las próximas horas lluvias intensas en Colima y zonas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, además de precipitaciones muy fuertes en el sur, suroeste y costa de Jalisco.

También se esperan rachas de viento de entre 40 y 50 kilómetros por hora en las costas de Michoacán y Guerrero, y de hasta 60 kilómetros por hora en Jalisco y Colima.

El huracán Polo generará además oleaje de entre 7 y 9 metros en las costas de Michoacán y Guerrero; de dos a tres metros en Colima y Oaxaca, y de hasta 2,5 metros en Jalisco.

*Con información de EFE