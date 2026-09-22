¡ES OFICIAL! ‘La Casa de los Famosos México 2026’ tiene a su primer finalista: ¿Quién es?

La prueba para definir a la primera finalista de ‘La Casa de los Famosos México’ llevó por nombre ‘La Boutique’. (Foto: Fotoarte El Financiero/ Caurtoscuro)

¡La Casa de los Famosos México está por llegar a su último episodio! Luego de poco más de 50 días en aislamiento, el reality show ya tiene a su primer finalista, quien aseguró su permanencia hasta la última etapa de la competencia y no deberá preocuparse por la eliminación de esta semana.

El nombre del concursante que consiguió su pase a la final se reveló durante una prueba llamada ‘La Boutique’, en la que la suerte favoreció a una de las ocho personas que aún permanecen en el programa.

Con siete participantes todavía en busca de un lugar en la última gala y del premio millonario, el reality producido por Rosa María Noguerón se acerca a la recta final de su cuarta temporada.

Ernesto Laguardia participó en la prueba por el pase a la final en 'La Casa de los Famosos' (Foto: Cuartoscuro).

¿Cómo fue la prueba para definir al primer finalista de ‘La Casa de los Famosos’ 2026?

La prueba para definir al primer finalista de La Casa de los Famosos México 2026 consistió en varias rondas de búsqueda. En cada una, Galilea Montijo indicaba a los habitantes el color y número de la caja que debían encontrar en un tiempo determinado.

Tras ello, los concursantes regresaban a la mesa para abrirla y conocer si podían continuar en la competencia. La placa roja les permitía avanzar a la siguiente etapa, mientras que encontrar la placa negra significaba quedar fuera de la dinámica.

El juego se realizó en siete rondas hasta reducir el grupo a los participantes que disputarían el pase directo a la semana final. El orden en el que los habitantes fueron eliminados fue el siguiente:

Primera ronda: Brianda.

Brianda. Segunda ronda: Karina Torres.

Karina Torres. Tercera ronda: Yahir.

Yahir. Cuarta ronda: Ernesto Laguardia.

Ernesto Laguardia. Quinta ronda: Ese Pérez.

Ese Pérez. Sexta ronda: Gema Garoa.

Mariana Ochoa y Memo Schutz fueron los dos habitantes que llegaron a la ronda final, en la que se disputaron la chamarra dorada que representaba el pase directo a la semana final.

¿Quién es el primer finalista de ‘La Casa de los Famosos México’ 2026?

Mariana Ochoa y Memo Schutz llegaron a la última ronda de la prueba, en la que tuvieron que buscar entre varias cajas doradas aquella que contenía la chamarra dorada. La cantante fue quien encontró la prenda y, con ello, aseguró su lugar en la semana final de La Casa de los Famosos México 2026.

Tras conseguir el pase, Mariana compartió sus primeras impresiones con La Jefa desde el confesionario: “¡Estoy que no me la creo! Estoy muy emocionada, siento que mi mamá me mandó a todo el séquito celestial. ¡Gracias mamá, no lo puedo creer, estoy en la semana final!”, dijo. Al tener asegurado su lugar en la semana final, nadie podrá nominarla esta semana.

La cantante, actriz y conductora mexicana, quien se convirtió en la primera finalista, alcanzó la fama desde los años 90 como integrante de OV7. A lo largo de su trayectoria también ha participado en telenovelas, obras de teatro y programas de televisión, entre ellos La hija del jardinero, Clap... El lugar de tus sueños y Desafío de estrellas.

¿Cuándo acaba ‘La Casa de los Famosos México’ 2026?

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México llegará a su final el domingo 4 de octubre de 2026, fecha en la que se conocerá al ganador de la temporada. El habitante que se consagre campeón recibirá un premio de 4 millones de pesos.

Con Mariana Ochoa como la primera finalista, todavía hay siete habitantes que buscan asegurar su lugar en la gran final: