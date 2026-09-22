Clima en Nuevo León: Ambiente cálido para el miércoles 23 de septiembre

Así estará el clima para el 23 de septiembre en la Zona Metropolitana de Monterrey.

El clima en la Zona Metropolitana de Monterrey este miércoles 23 de septiembre será cálido y con cielo medio nublado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica temperaturas máximas de hasta 34°C. Se esperan vientos moderados, lo que ayudará a un ambiente agradable en Nuevo León.

¿Qué temperatura hará mañana en la Zona Metropolitana de Monterrey?

Monterrey tendrá temperaturas entre 18°C y 31°C, con vientos de 11 km/h y cielo medio nublado. San Pedro Garza García espera valores de 17°C a 30°C, con vientos de 12 km/h y un cielo similar.

Guadalupe espera temperaturas de 19°C a 33°C, con vientos de 11 km/h y cielo medio nublado. Apodaca, la zona más cálida, tendrá máximas de 34°C y mínimas de 20°C. Sus vientos serán de 13 km/h y el cielo estará despejado.

¿Hay probabilidad de lluvias en Nuevo León este miércoles?

Este miércoles, la Zona Metropolitana de Monterrey no tiene una probabilidad de lluvias. El cielo estará principalmente medio nublado o despejado, como se espera en Apodaca. Esto significa un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre.

Los vientos se mantendrán entre 11 y 13 km/h en la zona, lo que ayudará a un ambiente templado. El SMN reporta lluvias intensas y el huracán Polo en otras regiones del país. Esas condiciones no afectarán a Nuevo León, que disfrutará de un clima estable.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León los próximos tres días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Miércoles 23 de septiembre : Máxima de 31°C, Mínima de 17°C, Medio nublado, viento de 12 km/h.

: Máxima de 31°C, Mínima de 17°C, Medio nublado, viento de 12 km/h. Jueves 24 de septiembre : Máxima de 32°C, Mínima de 18°C, Cielo nublado, viento de 11 km/h.

: Máxima de 32°C, Mínima de 18°C, Cielo nublado, viento de 11 km/h. Viernes 25 de septiembre: Máxima de 32°C, Mínima de 18°C, Medio nublado, viento de 10 km/h.

La tendencia para los próximos días en Nuevo León muestra temperaturas estables. Las máximas rondarán los 32°C y las mínimas los 18°C. El cielo alternará entre medio nublado y nublado. No hay lluvias importantes, lo que asegura días cálidos y secos.

¿Cómo prepararse para el clima cálido en Nuevo León?

Para el clima cálido, se recomienda a los habitantes de Nuevo León mantenerse hidratados, bebiendo suficiente agua. Evitar la exposición prolongada al sol, sobre todo de 11:00 a 16:00 horas, es fundamental. Usar ropa ligera y de colores claros ayuda a mitigar el calor.

Para el miércoles, se sugiere vestir prendas cómodas y transpirables por el clima cálido. No se esperan lluvias, pero llevar un sombrero o gorra y gafas de sol es útil para el sol. Planificar actividades al aire libre temprano o al atardecer es una buena opción.

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