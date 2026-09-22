EU firma un acuerdo de seguridad con Groenlandia y Dinamarca: Trump construirá dos bases militares

El presidente estadounidense Donald Trump firmó un acuerdo de seguridad con Dinamarca y Groenlandia para poner fin a una amarga disputa por la isla ártica, y afirmó que Estados Unidos comenzará a construir dos “bases militares muy importantes” en el territorio.

El martes, Trump selló el acuerdo junto con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el líder de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, en Nueva York, y el texto completo del acuerdo se publicó inmediatamente después de la firma.

El acuerdo otorgará a Estados Unidos “el control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades en ese territorio”, dijo Trump el martes en la Asamblea General de la ONU.

“Tendremos la capacidad total para hacer lo necesario para defender el continente americano, así como Europa y otros lugares”, declaró el presidente. “Comenzaremos de inmediato el proceso de establecer una importante presencia militar en los lugares apropiados”.

Además de las nuevas bases en Narsarsuaq y Mestersvig, el acuerdo permite a Estados Unidos ampliar su base espacial de Pituffik y le otorga la opción de añadir más zonas de defensa según sea necesario. Asimismo, destaca el papel de Groenlandia como parte del sistema de defensa Cúpula Dorada y concede a Washington voz y voto sobre la actividad militar extranjera y las inversiones sensibles en el territorio.

Esta medida culmina meses de negociaciones para poner fin a la disputa sobre el territorio semiautónomo danés, que en enero se convirtió en una grave crisis diplomática entre los miembros de la OTAN. El conflicto se originó por las reiteradas amenazas de Trump, desde que asumió el cargo, de anexar Groenlandia o tomar el control de la isla.

En su discurso, Trump también elogió a Dinamarca como un “país increíble y hermoso”, y afirmó que ambas partes habían “formado un vínculo real” a través de las negociaciones.

¿Trump tendrá poder sobre Groenlandia? Esto dice el acuerdo

El acuerdo, que Trump ya había anunciado el viernes, ampliará el papel militar de Washington en Groenlandia, aunque la isla permanecerá bajo soberanía danesa. Durante la ceremonia, Trump eludió las preguntas de los periodistas sobre el hecho de que el acuerdo no implicara la soberanía estadounidense sobre Groenlandia.

En sus breves declaraciones, Frederiksen afirmó que el acuerdo “respeta la soberanía y la integridad territorial del Reino de Dinamarca, así como el derecho de Groenlandia a la autodeterminación”.

«Señor Presidente, usted ha sido muy claro. No quiere que los adversarios se acerquen demasiado», dijo el primer ministro danés. «Estoy totalmente de acuerdo, y con este acuerdo, eso no sucederá. Nos aseguramos de que no se les permita obtener ningún control ni influencia significativa en Groenlandia, y nos aseguramos de que haya más aliados presentes en el Ártico al mismo tiempo».

Nielsen, que también intervino en la ceremonia de firma, la calificó como “un día muy importante para nuestra seguridad compartida”.

“Somos, hemos sido y seguiremos siendo amigos incondicionales de Estados Unidos y parte de la alianza occidental”, afirmó. “Su seguridad es nuestra seguridad, y nuestra seguridad es la suya”.

El acuerdo estipula que, si Groenlandia se independiza, Dinamarca y Groenlandia deben garantizar que permanezca en la OTAN.

“Ningún Estado que no sea miembro de la OTAN podrá establecer instalaciones militares tripuladas o no tripuladas en Groenlandia, ni se le permitirá una presencia permanente de fuerzas militares en Groenlandia, a menos que las Partes acuerden lo contrario”, indica un extracto del acuerdo.

Groenlandia, un triunfo entre los conflictos de Trump

La resolución del estancamiento diplomático se produce tras una serie de reveses para Trump, entre ellos los prolongados combates en Medio Oriente, la falta de avances para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania y las persistentes presiones sobre el coste de la vida que sufren los votantes estadounidenses de cara a las elecciones de mitad de mandato.

Desde que regresó al cargo el año pasado, Trump ha presionado repetidamente a Dinamarca, un aliado de la OTAN, para que ceda Groenlandia. Las tensiones se intensificaron en enero después de que se negara a descartar una acción militar, lo que llevó a Dinamarca y a otros aliados de la OTAN a enviar tropas a la isla.

Si bien el despliegue se presentó públicamente como un ejercicio, Copenhague envió fuerzas con munición real que estaban preparadas para volar las pistas del aeropuerto para impedir el aterrizaje de las tropas estadounidenses si Trump intentaba apoderarse de Groenlandia por la fuerza, según un informe de DR.

La confrontación comenzó a atenuarse después de que Trump mantuviera conversaciones con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. Allí, ambos acordaron los términos generales de un acuerdo marco sobre Groenlandia. Desde entonces, altos funcionarios de Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos han mantenido conversaciones en un grupo de trabajo creado para abordar la disputa.

El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, calificó el martes este periodo como un “capítulo destructivo” en la relación transatlántica, y afirmó en un vídeo publicado en las redes sociales que espera que el acuerdo pueda ponerle fin.