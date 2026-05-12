‘Cupula Dorada’ de Trump costará 1.2 billones de dólares; la cifra inicial era de 175 mil mdd

El sistema antimisiles “Cúpula Dorada” promovido por el presidente Donald Trump costará 1,2 billones de dólares, según un nuevo análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso, una suma mucho mayor que los 175 mil millones que el mandatario mencionó el año pasado.

El reporte de la agencia presupuestaria apolítica, publicado el martes, es descrito como “un enfoque ilustrativo, más que una estimación de una propuesta específica de la Administración”.

Trump ordenó el sistema futurista mediante una orden ejecutiva durante su primera semana en el cargo. En ese momento, afirmó que el sistema debía estar “plenamente operativo antes del final de mi mandato”, que concluye en enero de 2029.

“En los últimos 40 años, en lugar de disminuir, la amenaza de las armas estratégicas de próxima generación se ha vuelto más intensa y compleja con el desarrollo, por parte de adversarios pares y casi pares, de sistemas de lanzamiento de próxima generación”, declaró Trump en su orden ejecutiva, al justificar la necesidad del sistema de defensa antimisiles.

El sistema está inspirado al menos en parte en el sistema israelí apodado “Cúpula de Hierro”, que ha desempeñado un papel clave en su defensa frente al fuego de cohetes y misiles de Irán y de grupos violentos au alrededor.

¿Cómo será la Cúpula Dorada?

La Cúpula Dorada está diseñada para incluir capacidades terrestres y espaciales capaces de detectar, interceptar y detener misiles en todas las principales etapas de un posible ataque.

El Congreso ya ha aprobado aproximadamente 24 mil millones de dólares para la iniciativa de defensa antimisiles mediante la enorme medida republicana de reducción de impuestos que se promulgó el verano pasado.

En mayo pasado, el presidente afirmó que la Cúpula Dorada costaría 17 mil millones de dólares.

En cambio, la agencia presupuestaria estimó el año pasado que solo los componentes espaciales de la Cúpula Dorada podrían costar hasta 542 mil millones durante los próximos 20 años.