Explosión cerca del AIFA fue operación de la CIA en México: CNN; es falso, dicen García Harfuch y EU

La revelación de CNN pone 'limón en la herida' en la relación México-EU, esto después de que agentes de la CIA operaron sin permiso en Chihuahua.

La explosión de una camioneta cerca del AIFA, que dejó un saldo de dos personas muertas, fue una operación de agentes de la CIA en México, indica un reportaje de la cadena de noticias CNN, el cual fue rechazado por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana federal, y por la vocera de la CIA, Liz Lyons.

En la explosión murió Francisco Beltrán, alias ‘El Payín’, operador del Cártel de Sinaloa, uno de los seis cárteles designados por EU como organizaciones terroristas.

A continuación te presentamos la información del reportaje de CNN, la respuesta del Gobierno de México y lo que señaló la CIA sobre la publicación.

¿Qué dijo el Gobierno de México sobre el presunto operativo de la CIA contra ‘El Payín?

Minutos después de que se reveló el reportaje de la CNN, Omar García Harfuch rechazó que agentes de la CIA hayan realizado un operativo en territorio mexicano.

“El Gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional”, publicó Omar García Harfuch en su perfil en X.

El secretario de Seguridad destacó los resultados de la colaboración del Gobierno de México con autoridades de Estados Unidos que, por ejemplo, ayudó con información a la captura y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.

No obstante, “en México, las acciones operativas corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas competentes”, agregó el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

CIA desmiente nota sobre operativos en México

El secretario García Harfuch no fue el único funcionario que reaccionó al reportaje publicado por CNN. Liz Lyons, vocera de la CIA, también rechazó las versiones a través de una publicación en sus redes sociales.

“Esto es una información falsa y sensacionalista que no sirve para nada más que como una campaña de relaciones públicas para los cárteles y pone en riesgo la vida de los estadounidenses”, aseguró Lyons en su publicación.

¿Qué sabemos de la operación ‘secreta’ de la CIA contra cárteles?

Natasha Bertrand, reportera de la cadena de CNN, asignada al Pentágono y especializada en temas de seguridad, publicó un reportaje en el que detalla que el operativo fue ejecutado por una unidad de élite de la CIA llamada Ground Branch.

De acuerdo con la información, ese grupo especial de la CIA tiene como objetivo “desmantelar las arraigadas redes de los cárteles”.

Según la investigación publicada por CNN,“múltiples fuentes” señalaron que “el ataque fue un asesinato selectivo, facilitado por agentes operativos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés)”.

“La operación contra Beltrán fue parte de una campaña ampliada y previamente no reportada de la CIA dentro de México —encabezada por la Ground Branch o Rama Terrestre de la agencia— para desmantelar redes arraigadas de carteles, dijeron a CNN las fuentes y otras dos personas familiarizadas con esta campaña", señala la publicación.

Además, CNN apuntó que desde 2025, agentes de la CIA presuntamente han participado en operativos contra narcotraficantes clasificados como “de nivel medio” y que los ataques son cada vez más “letales”.

“Es una expansión significativa del tipo de cosas que la CIA ha estado dispuesta a hacer dentro de México”, dijeron los informantes a CNN.

La nota publicada por CNN establece: “La CIA declinó hacer comentarios para esta historia. Varias instituciones del Gobierno de México no respondieron a las solicitudes de comentarios”.