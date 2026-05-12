¿Llega el ‘Chino’ Huerta? Las sorpresas y ausencias en la prelista de Javier Aguirre para el Mundial 2026

Tras la publicación de la prelista de México para el Mundial 2026, están definidos ante la FIFA cuáles son los 55 aspirantes para representar al ‘Tri’ de Javier Aguirre este verano.

Naturalmente, la lista incluye a los 12 jugadores concentrados en el CAR que se perdieron la Liguilla y la Concachampions con el objetivo de prepararse para la Copa Mundial de la FIFA, además del guardameta Guillermo Ochoa, que reportó el martes.

¿Cuáles son las sorpresas en la prelista de Javier Aguirre?

Desde luego, hay nombres como los de Raúl Jiménez o Edson Álvarez, que no extrañan ver en una lista de este tipo por su importancia y jerarquía, o porque han sido llamados constantemente en los últimos meses.

Sin embargo, hay otros que sorprenden al no estar tan cercanos al radar de la Selección Mexicana durante los últimos meses y que tendrán la oportunidad de ser convocados.

Uno de ellos es Álex Padilla, portero suplente del Athletic Club de España que no ha sido llamado por Aguirre en los últimos meses pese a estar en el futbol europeo.

Otros nombres llamativos son los de Julián Araujo, César ‘Chino’ Huerta y Luis Chávez que, si bien en condiciones normales serían llamados sin problemas, están en procesos de recuperación por lesiones.

También destacan algunos futbolistas jóvenes que han tenido poca o nula participación en Selección, como Alexéi Domínguez, Elías Montiel, Isaías Violante, además de algunos sparring que actualmente están en el CAR, entre otros.

A estos, se añade el nombre de Ricardo ‘Canelo’ Angulo, uno de los jugadores más importantes para el aún bicampeón Toluca, pero que no le ha llenado el ojo a Aguirre. Casos similares son los de Diego Lainez, Efraín Álvarez o Jordan Carrillo.

También por los ‘Diablos’, aparece Marcel Ruiz, futbolista que decidió no operarse y jugar con el ligamento cruzado de la rodilla roto en la espera de tener un lugar en el Mundial de 2026, pero que no apareció en la lista de jugadores de la Liga MX que ya concentraron con el ‘Vasco’.

La lista final de México para el Mundial de 2026 constará únicamente de 26 jugadores y deberá entregarse, a más tardar, el 1 de junio. Por el momento hay 13 jugadores concentrados y, de acuerdo con la FMF, se seguirán incorporando algunos elementos que juegan en el extranjero conforme terminen sus torneos.

¿Qué destacan en la prelista del ‘Tri’ para el Mundial de 2026?

Entre algunas de las ausencias destacadas, están las de tres sparring que están entrenando en el CAR como apoyo para la Selección Mexicana pero que no podrán ir al Mundial: Óscar ‘Gato’ García, Iker Fimbres y Jairo Torres, mientras que los otros 5 jugadores de apoyo sí se encuentran entre los 55 aspirantes.

Además, faltan jugadores lesionados que no tienen opciones de recuperarse físicamente de sus lesiones antes del Mundial pero que pelearían por un lugar en caso de hallarse en condiciones, como Luis Ángel Malagón, Jesús Orozco Chiquete y Rodrigo Huescas.

También está ausente Hirving ‘Chucky’ Lozano, futbolista que esta temporada no está considerado con el San Diego FC, por lo que no ha tenido minutos y tampoco ha sido considerado por Aguirre.