Los convocados de Aguirre: Prelista de los 55 jugadores de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

Javier Aguirre reveló su prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

Javier Aguirre reveló la prelista de 55 posibles jugadores convocados a la Selección Mexicana para el Mundial 2026, donde ya figuran los futbolistas pertenecientes a clubes europeos.

Dentro de este listado también figuran algunos deportistas pertenecientes a clubes de la Liga MX, como Marcel Ruiz, del Toluca, quien estaba en duda por una lesión que sufrió en la rodilla derecha.

Ahora, Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana, debe escoger a 26 para presentar la lista final de quienes representarán a México en el Mundial 2026.

Marcel Ruiz está en la prelista de convocados de Javier Aguirre. (Foto: Cuartoscuro) (Crisanta Espinosa Aguilar)

¿Quiénes son los jugadores en la prelista de Javier Aguirre para el Mundial 2026?

Dentro de este bloque destacan algunos futbolistas que estaban en riesgo de perder su lugar por lesión como César ‘Chino’ Huerta.

Los jugadores pertenecientes a clubes europeos son: Alex Padilla (Athletic Club), Álvaro Fidalgo (Betis), César Huerta (Anderletch), César Montes (FC Lokomotiv), Edson Álvarez (Fenerbahce), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Johan Vázquez (Genoa), Jorge Sánchez (Paok), Julián Araujo (Celtic), Luis Chávez (Dinamo Moscú), Mateo Chávez (AZ Alkmaar), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Raúl Jiménez (Fulham) y Santi Giménez (AC Milán).

Además se incluyeron a algunos de otras ligas, como Julián Quiñones, quien compite por el título de goleo de la liga de Arabia, actualmente por encima de Cristiano Ronaldo.

Estos son los futbolistas escogidos por Javier Aguirre en la prelista de convocados para el Mundial 2026:

Porteros

Alex Padilla (Athletic Club)

(Athletic Club) Antonio Rodríguez (Tijuana)

(Tijuana) Carlos Acevedo (Santos)

(Santos) Carlos Moreno (Pachuca)

(Pachuca) Guillermo Ochoa (AEL Limassol)

Raúl Rangel (Guadalajara)

Defensas

Bryan González (Guadalajara)

César Montes (FC Lokomotiv)

Edson Álvarez (Fenerbahce)

Eduardo Águila (San Luis)

Everardo López (Toluca)

Israel Reyes (América)

Jesús Angulo (Tigres)

Jesús Gallardo (Toluca)

Jesús Gómez (Tijuana)

Johan Vásquez (Genoa)

Jorge Sánchez (PAOK)

Julián Araujo (Celtic)

Luis Rey (Puebla)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Ramón Juárez (América)

Richard Ledezma (Guadalajara)

Víctor Guzmán (Monterrey)

Medios

Alexei Domínguez (Pachuca)

Alexis Gutiérrez (América)

Álvaro Fidalgo (Real Betis)

Brian Gutiérrez (Guadalajara)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Denzell García (FC Juárez)

Diego Lainez (Tigres)

Efraín Álvarez (Guadalajara)

Elías Montiel (Pachuca)

Erick Sánchez (América)

Erik Lira (Cruz Azul)

Gilberto Mora (Tijuana)

Isaías Violante (América)

Jeremy Márquez (Cruz Azul)

Jordan Carrillo (Pumas UNAM)

Jorge Ruvalcaba (NY Red Bulls)

Kevin Castañeda (Tijuana)

Luis Chávez (Dinamo Moscú)

Luis Romo (Guadalajara)

Marcel Ruiz (Toluca)

Obed Vargas (Atlético Madrid)

Orbelín Pineda (AEK Atenas)

Ricardo Angulo (Toluca)

Delanteros

Alexis Vega (Toluca)

Armando González (Guadalajara)

César Huerta (Anderlecht)

Germán Berterame (Inter Miami)

Guillermo Martínez (Pumas UNAM)

Julián Quiñones (Al-Qadisiyah)

Raúl Jiménez (Fulham)

Roberto Alvarado (Guadalajara)

Santiago Giménez (AC Milan)

Antonio Rodríguez (Tijuana)

Carlos Acevedo (Santos)

Carlos Moreno (Pachuca)

Guillermo Ochoa (AEL Limassol)

Raúl Rangel (Guadalajara)

¿Cuándo se presenta la lista final de convocados a la Selección Mexicana para el Mundial 2026?

La lista de convocados para el Mundial 2026 debe entregarse a más tardar el 1 de junio de 2026, diez días antes de la inauguración de la Copa del Mundo de la FIFA en el Estadio CDMX.

En el bloque final deben incluirse 26 jugadores para el registro oficial, de los cuales tres deben ser porteros.