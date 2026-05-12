Gobierno toma control de Chilapa, Guerrero, tras violencia de Los Ardillos

Habitantes de las comunidades de Alcozacán y Coatzingo facilitaron el acceso de fuerzas de seguridad estatales y federales. (Foto: Evelyn Salgado / X)

En medio de una crisis de violencia que el Gobierno federal atribuyó a la disputa entre dos grupos criminales: Los Ardillos y Los Tlacos, autoridades restablecieron el diálogo con pobladores y retomaron el control operativo de la zona.

La secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, acudió este martes a Chilapa, acompañada de efectivos del Ejército y la Guardia Nacional para retirar bloqueos, atender a desplazados y evacuar heridos.

Habitantes de las comunidades de Alcozacán y Coatzingo facilitaron el acceso de fuerzas de seguridad estatales y federales, tras una escalada de tensión derivada de agresiones entre grupos contrarios.

La intervención gubernamental incluyó el despliegue de cientos de elementos de seguridad y la instalación de un Centro de Mando en Chilpancingo, encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

El operativo ocurre en medio de una crisis de seguridad y desplazamiento forzado en comunidades de la montaña baja de Guerrero, una región marcada históricamente por disputas entre grupos armados y problemas de gobernabilidad.

Despliegan más de mil elementos de seguridad en Chilapa

La Secretaría de Gobernación explicó que en la zona fueron desplegados 690 elementos del Ejército Mexicano con 80 vehículos, además de 400 integrantes de la Guardia Nacional en 50 unidades y 200 policías estatales con 34 patrullas.

El operativo también incluyó cinco helicópteros, ambulancias y personal médico para atender a la población afectada.

En las comunidades de Alcozacán y Coatzingo fueron atendidas las familias que abandonaron sus hogares por las agresiones registradas en días recientes.

Según el reporte oficial, 120 pobladores desplazados solicitaron permanecer en sus comunidades y no ser trasladados a albergues.

Por ello, se les entregaron colchonetas, cobertores, generadores eléctricos e insumos básicos, además de atención médica y seguridad.

Las autoridades reportaron que seis personas lesionadas fueron trasladadas a hospitales del IMSS-Bienestar para recibir atención médica.

También fueron liberadas la carretera estatal Chilapa de Álvarez–José Joaquín de Herrera y caminos secundarios que permanecieron bloqueados durante varios días.

Habitantes de Chilapa denunciaron ataques de Los Ardillos

La intervención federal ocurre después de que pobladores indígenas difundieran videos en redes sociales en los que denunciaron ataques con armas de alto calibre, drones, quema de viviendas y desplazamiento de comunidades como Cula, Cauca y Chicotal.

“Continúan los disparos de armas de alto calibre y los ataques con drones sobre nuestras comunidades”, relató uno de los pobladores en una grabación, en la que pidió al Gobierno federal intervenir de inmediato.

En otro video, mujeres y niños refugiados pidieron apoyo al Gobierno de Estados Unidos. “Donald Trump, ayúdanos, mándanos helicópteros para que nos salven”, dijo una mujer con el rostro cubierto, quien aseguró que los criminales estaban cerca, quemando casas y obligando a las familias a esconderse.

“Estamos escondidos en una casa, que nos ayuden, por favor, tenemos miedo”, agregó otra persona en la grabación.

Los testimonios atribuyen los ataques a Los Ardillos, aunque las autoridades federales señalaron que la crisis deriva de la disputa entre ese grupo y Los Tlacos, organizaciones criminales con presencia histórica en Guerrero.

Con información de EFE