Sentencian en EU a mexicano a 4 años de prisión por sobornar a funcionarios de Pemex y Ecuador

Javier Aguilar deberá cumplir cuatro años de prisión y pagar 7.13 millones de dólares por su participación en esquemas de sobornos. (Cuartoscuro).

Javier Aguilar, ciudadano mexicano de 52 años y exoperador de petróleo, fue sentenciado en Brooklyn, Nueva York, a cuatro años de prisión por su participación en dos esquemas de sobornos a funcionarios de Pemex en México y Ecuador, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“Esta sentencia deja claro que los actores corruptos, como Javier Aguilar, que facilitaron y encabezaron dos importantes esquemas internacionales de soborno y lavado de dinero, serán llevados ante la justicia y castigados en consecuencia”, declaró Andrew A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia de EU.

Además de la pena de prisión, Aguilar deberá pagar 7.13 millones de dólares en decomiso y una multa de 100 mil dólares, de acuerdo con la dependencia estadounidense.

Según documentos judiciales y las pruebas presentadas durante el juicio, Aguilar pagó más de un millón de dólares en sobornos a funcionarios de Petroecuador y de PEMEX Procurement International (PPI), filial de Petróleos Mexicanos (Pemex), para obtener y conservar negocios para Vitol Inc., empresa para la que trabajó entre 2015 y 2020.

En el caso relacionado con Ecuador, Aguilar y sus cómplices acordaron sobornar a altos funcionarios para conseguir un contrato por 300 millones de dólares para que Vitol adquiriera combustóleo.

Para ocultar los pagos, los involucrados utilizaron contratos falsos, facturas simuladas y empresas fachada constituidas en Curazao, Panamá y las Islas Caimán. Aguilar también utilizó cuentas de correo electrónico con nombres falsos para comunicarse con sus cómplices.

Mexicano usaba sistema de empresas fachada

Las pruebas del juicio también mostraron que el mismo sistema de empresas fachada y facturas simuladas fue utilizado para lavar pagos destinados a dos funcionarios de PPI. En total, Aguilar pagó aproximadamente 600 mil dólares en sobornos para obtener contratos que permitieran a Vitol suministrar cientos de millones de dólares en gas etano a Pemex.

El jurado declaró culpable a Aguilar de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y de violar esa legislación en relación con el esquema de sobornos en Ecuador, así como de conspiración para cometer lavado de dinero en los casos de Ecuador y México.

De manera separada, Aguilar se declaró culpable de conspiración para violar la FCPA y de violar la Ley de Viajes de Estados Unidos en relación con el esquema de sobornos en México.

Siete de sus cómplices, entre ellos tres funcionarios de gobiernos extranjeros, se declararon culpables por su participación en los esquemas. En conjunto, acordaron entregar más de 63 millones de dólares obtenidos mediante esas operaciones.

El Departamento de Justicia recordó que en diciembre de 2020 Vitol admitió haber sobornado a funcionarios de Ecuador, México y Brasil, en violación de las disposiciones contra el soborno de la FCPA.

Como parte de un acuerdo con autoridades estadounidenses y brasileñas, la empresa aceptó pagar 135 millones de dólares en sanciones.

El caso fue investigado por la Unidad Internacional de Corrupción del FBI en Miami y fue procesado por fiscales de la División Penal del Departamento de Justicia y de la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Nueva York, con apoyo de autoridades del Distrito Sur de Texas.