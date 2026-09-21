Carlos Slim respalda regulación de celulares en primarias y secundarias: ‘Las aulas son para que estudien’

Carlos Slim aseguró que los alumnos y maestros deben trabajar para mejorar los resultados de la prueba PISA.

El empresario Carlos Slim respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno por el acuerdo con el que se regula el uso de celulares en primaria y secundaria.

“Yo creo que, desde nuestras época no se permitía en clase estar usando algunos otros objetos, ¿no? Entonces el hecho de que se pongan en clase a comunicarse a otro lado, pues no van a estudiar nada", declaró Slim ante medios de comunicación.

El millonario con mayor fortuna en México declaró que él y su equipo han trabajado en la prueba PISA, y no declaró si el uso de celulares tenía algo que ver con los bajos resultados de los estudiantes mexicanos.

Propuso analizar de mejor manera dicha prueba para obtener mejores resultados, además, “hay que ponerse a estudiar y trabajar al respecto. Yo creo que sería relativamente sencillo mejorar sustancialmente estudiando tanto los maestros como los alumnos”.

‘Las aulas son para que pongan atención’, declara Carlos Slim sobre la prohibición de celulares

Al ser cuestionado sobre si la prohibición del uso de celulares para alumnos de primaria y secundaria era un tema de regulación o de restricción, y la importancia de que los jóvenes accedan a las tecnologías de la información, Carlos Slim fue claro: “Las aulas son para que vayan a estudiar y poner atención”.

“Yo creo que el aula hay que aprovecharla para aprender, para entender y para prepararse”, enfatizó Carlos Slim.

¿A partir de cuándo empieza la regulación de uso de celulares en primarias y secundarias?

Tras el acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para restringir el uso de celulares en escuelas, la medida aplicará a partir del 3 de noviembre.

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, el uso de celulares quedará prohibido tanto en el salón de clases como en el recreo, con el objetivo de “recuperar la creatividad y evitar el uso indiscriminado de las pantallas junto con las redes sociales”.