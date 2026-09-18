SEP acuerda regular el uso de celulares en escuelas: ‘Por una educación con menos pantallas’

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, adelantó que hay acuerdo para regular el uso de pantallas en clase.

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), adelantó este viernes que se acordó de manera unánime avanzar hacia la regulación del uso de celulares en las aulas, esto durante la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del CONAEDU.

“A la par de esta medida, fortalecemos el cuidado de la salud mental de adolescentes y jóvenes de 14 a 18 años con la estrategia ‘El ABC de las Emociones’, impulsada por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, apuntó en un breve mensaje en X (antes Twitter).

Delgado destacó que realizarán una campaña de difusión, asambleas escolares, actividades en el aula y que la dependencia entregará más de 16 millones de guías a estudiantes, familias y al personal docente.

En agosto pasado, Delgado presentó los resultados de una consulta hecha a profesores a nivel nacional e informó que el 81 por ciento de los maestros y maestras consultados están a favor de que haya reglas para el uso de celulares en los salones de clase.

Asimismo, indicó que los maestros proponen que el uso de celulares y otros dispositivos sea con fines pedagógicos y que haya reglas con el apoyo de madres y padres de familia.

Más de 565 mil maestros contestaron un cuestionario en línea. A raíz de ello, se detectó que expresaron su preocupación por problemáticas como la dificultad de los niños para mantener la atención, las dificultades entre niñas y niños para resolver problemas, así como dificultad para recordar información. Además, indicaron que hay menos disposición por parte de niñas y niños para realizar actividades físicas.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha dicho estar de acuerdo con que haya una prohibición o regulación del uso de teléfonos en las escuelas, debido a las afectaciones en el crecimiento, la conducta y el desarrollo cognitivo de menores de edad.

Especialistas que participaron en un diálogo en la Universidad Iberoamericana en agosto pasado destacaron que la regulación del uso de celulares en escuelas no debe vulnerar el derecho de las infancias a la autonomía ni tampoco debe haber una exclusión tecnológica hacia esta población. Por ello, se necesita una política educativa integral que involucre a niños y adolescentes, a sus familias, a profesores, a las empresas y al Estado.

Con información de EFE.