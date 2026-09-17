¿Qué reclama Pío López Obrador a la FGR? Promueve amparo por investigación de 2023

Pío López Obrador presentó un amparo ante un juzgado federal contra la presunta dilación del Ministerio Público en una investigación de la FGR. (Cuartoscuro).

Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, promovió un juicio de amparo para reclamar a la Fiscalía General de la República (FGR) la falta de una definición sobre si ejercerá o no acción penal en una investigación iniciada en 2023.

El recurso fue presentado el pasado 11 de septiembre ante un juzgado federal en materia penal de la Ciudad de México y señala como acto reclamado la presunta dilación del agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Célula I-7 de la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas (DGCAP), para determinar el curso de la investigación.

El juicio está relacionado con la carpeta de investigación FED/DGCAP-CDMX/0000027/2023. Sin embargo, la información disponible en el expediente de amparo no detalla cuál es el origen de esta investigación ni precisa la calidad con la que Pío López Obrador aparece en ella.

El asunto fue turnado a la jueza Gabriela Sandoval Saavedra, titular del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México. En un acuerdo publicado este 17 de septiembre en el portal del Órgano de Administración Judicial se informó que el promovente sería notificado por vía electrónica.

El documento disponible no precisa si la demanda fue admitida a trámite ni si se concedió alguna medida cautelar. La petición de Pío López Obrador está enfocada en que la autoridad ministerial determine si procede o no ejercer acción penal respecto de la carpeta iniciada en 2023.

El nuevo amparo ocurre después de que concluyera otro procedimiento relacionado con Pío López Obrador, pero de carácter electoral. Ese expediente derivó de los videos difundidos en 2020, en los que aparece recibiendo dinero en efectivo de David León Romero, quien en ese momento estaba vinculado con el Gobierno federal.

Las grabaciones, correspondientes a hechos ocurridos en 2015, dieron lugar a investigaciones y denuncias por posibles delitos electorales. En octubre de 2022, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FISEL) determinó el no ejercicio de la acción penal en una carpeta relacionada con Pío López Obrador y David León Romero.

Posteriormente, el 18 de marzo de 2026, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó por unanimidad una resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) relacionada con esos hechos, al considerar que no existían elementos suficientes para acreditar una infracción electoral contra Pío López Obrador.

La resolución electoral no determina por sí misma el curso de la carpeta FED/DGCAP-CDMX/0000027/2023, debido a que se trata de una investigación distinta y relacionada con un procedimiento iniciado en 2023.

Hasta ahora, la información pública del nuevo expediente no establece qué hechos son investigados por la FGR ni cuál es la posición procesal de Pío López Obrador dentro de esa carpeta. Su reclamación ante la justicia federal se limita a cuestionar la falta de una determinación ministerial sobre el ejercicio o no de la acción penal.