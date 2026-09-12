‘Que Andy juegue solo’: ‘Alito’ Moreno pide que ningún partido compita contra hijo de AMLO en Tabasco

El dirigente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, propuso que ningún partido político registre candidatos en el VI Distrito Federal de Tabasco, donde ‘Andy’ López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, busca competir por un lugar en la Cámara de Diputados.

Durante su visita a Tabasco, con motivo de la instalación del Consejo Político Estatal del PRI y la toma de protesta de los llamados ‘Defensores de Tabasco’, el también senador acusó a Morena de intentar “robar” la próxima elección.

“Yo creo que lo que deberíamos de hacer es que nadie registre candidato en ese distrito y eso lo estamos valorando en el PRI, que no registremos candidato porque se va a robar la elección. Entonces, que juegue solo, a ver quién le va a validar eso, porque es un cínico, es un corrupto.”, declaró el líder priista.

‘Alito’ acusa a Morena de favorecer a Andy López Beltrán

Moreno afirmó que la eventual candidatura de López Beltrán en Tabasco contará con el respaldo del gobierno, programas sociales y órganos electorales, por lo que, desde su perspectiva, la elección estaría definida de antemano.

“Es claro que mandarlo a jugar un distrito a Tabasco con todo el apoyo gubernamental, con todo el apoyo de los programas, con todo el apoyo de los órganos electorales, que no lo señalen, que no le hagan ni un exhorto, ningún llamamiento. Es claro que va a competir en ese distrito y van a decir que barrió”, acusó.

Moreno también cuestionó las relaciones del hijo del expresidente AMLO con “los hombres más ricos de este país” y lo acusó de representar la corrupción, el nepotismo y presuntos actos relacionados con el llamado “huachicol fiscal”.

“Lo que quieren es validar y darle un poquito de apoyo y credibilidad al junior de Andy López Beltrán [...] Él es el de la corrupción, el símbolo del nepotismo, es el símbolo del robo más grande, del huachicol fiscal”, expresó.

‘Alito’ advierte vigilancia del PRI si Andy llega a San Lázaro

El dirigente nacional del PRI agregó que, pese a los señalamientos y denuncias presentadas contra López Beltrán por presuntos actos anticipados de campaña, considera que existe un “manto de impunidad” en torno al hijo del expresidente.

Asimismo señaló que, en caso de que López Beltrán llegue a la Cámara de Diputados, los legisladores del PRI mantendrían una vigilancia constante sobre su actuación.

“Andy López Beltrán es Morena, es Rocha Moya, es el gobernador de Tamaulipas, son todos ellos, eso no lo podemos permitir [...] Pero no tengan duda que si llega a la Cámara Federal, van a estar los diputados del PRI todos los días, ahí lo van a ver”, advirtió.