Explosión de gas en alcaldía Álvaro Obregón: Reportan grave a uno de los 14 heridos

La explosión por acumulación de gas causó el derrumbe de un inmueble en el lugar, ubicado en la avenida Santa Lucía y Rosa Venus. (Cuartoscuro).

De los 14 heridos por la explosión de este viernes en un inmueble de la colonia Olivar del Conde Primera Sección, alcaldía Álvaro Obregón, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) registra a uno grave.

Informó, en un comunicado, que su Hospital General Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez recibió a nueve personas lesionadas, cuyo estado de salud se reporta de la siguiente manera:

Un paciente de 20 años de edad se encuentra en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos, en manejo quirúrgico y con apoyo aminérgico.

⁠Dos pacientes fueron trasladados a otras unidades hospitalarias: Una mujer de 63 años mediante una ambulancia de ISSSTE Emergencias, así como un hombre de 20 años.

⁠Las seis personas restantes fueron egresadas a su domicilio, luego de una valoración médica exhaustiva que permitió determinar que se encontraban estables y fuera de riesgo.

Unas tres horas antes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) actualizó a dos muertos y 14 heridos, pero no especificó la situación de todos, por lo que se desconoce la situación de cinco.

Explosión el Olivar del Conde: No fue en la taquería

La Alcaldía Álvaro Obregón precisó que la explosión, en Minas de Cristo, no se originó al interior de la taquería La Bajadita, sino en el inmueble contiguo.

El primer dictamen apunta que fue provocada por “acumulación de gas”, subrayó, en X, así como que este sábado realiza diligencias en la zona.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que los equipos de emergencia de Protección Civil, Bomberos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Vivienda, en coordinación con la alcaldía, atiendieron la explosión.

De acuerdo con las imágenes compartidas por la dependencia, se observó que la explosión por acumulación de gas causó el derrumbe de un inmueble en el lugar, ubicado en la avenida Santa Lucía y Rosa Venus.

Con información de Quadratín.