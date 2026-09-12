Activan contingencia en la CDMX y Edomex por contaminación: ¿Qué autos no circulan este domingo?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó este sábado la fase 1 de contingencia ambiental por la mala calidad del aire en el Valle de México y la Zona Metropolitana, por lo que el programa Hoy No Circula aplicará para este domingo.

La dependencia informó que a las 3:00 de la tarde de este sábado 12 de septiembre se registraron concentraciones horarias máximas de ozono de 161 ppb en la estación Benito Juárez (BJU) ubicada en la alcaldía Benito Juárez.

Además, se reportaron concentraciones de 157 ppb en el Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), ubicado en la alcaldía de Coyoacán, Ciudad de México.

¿Qué autos no circulan este domingo 13 de septiembre?

Mañana domingo 13 de septiembre, deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

1. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, terminación de placa 1, 3, 5, 7 y 9.

3. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rosa, terminación de placa 7 u 8.

4. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

5. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

6. Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

7. Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo con las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

¿Por qué se activó la contingencia ambiental este sábado?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México señaló que se observa la influencia de un sistema de alta presión sobre el centro del país, lo cual ha generado estabilidad atmosférica durante el día.

Esto provocó viento muy débil en la superficie, lo que propicia la acumulación de los contaminantes y la formación de ozono.

Además, a esta condición se sumó la radiación solar alta y continúa hasta primeras horas de la tarde.

“Adicionalmente, el campo de viento se orientó hacia la zona suroeste de la Zona Metropolitana del Valle de México, ocasionando transporte persistente de los precursores de ozono hacia esa parte del valle”, agregó la CAMe.

Estas condiciones ocasionaron una concentración de este contaminante en el rango de muy mala calidad del aire.

Ante todas estas condiciones, se acordó activar la fase 1 de contingencia ambiental con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la generación de contaminantes.