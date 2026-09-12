Resultados de PISA 2025: Mario Delgado culpa a las pantallas por la caída en comprensión lectora

Los bajos resultados de comprensión lectora en la prueba PISA 2025 estarían relacionados con el uso excesivo de dispositivos digitales, acusó Mario Delgado, secretario de Educación Pública (SEP).

El funcionario aseguró que los niños y adolescentes están acostumbrados a los textos cortos, poco exigentes, acompañados de imágenes y que cambian con frecuencia de tema.

“Se han acostumbrado a interactuar con textos digitales cortos, llenos de imágenes, poco exigentes, que cambian frecuentemente de un tema a otro y que no requieren mucha concentración”, comentó en un video publicado en sus redes sociales.

Reiteró que los resultados de la prueba PISA ponen en el centro de la discusión la adicción a las pantallas y el impacto que tiene en el desarrollo de las infancias. Esta discusión se plantea actualmente en escuelas con maestros y padres de familia para llegar a un consenso y restringir el uso de dispositivos en las escuelas.

“La información de esta prueba nos reafirma la importancia del debate público que ha iniciado nuestra presidenta para generar conciencia sobre la adicción a las pantallas y sus consecuencias. Debemos seguir en la ruta para construir las medidas y regulaciones en las escuelas que rescaten la atención de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, tan codiciada por los algoritmos adictivos de las plataformas”, insistió el funcionario.

Por último, mencionó la iniciativa “maratones por la lectura”, una práctica donde se reúne a todos los estudiantes, se leen textos y reflexionan sobre ellos. El programa inició con la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Cuál es la propuesta para limitar el uso de celulares en las escuelas?

Pese a que el ciclo escolar inició el 31 de agosto, hasta el momento no se conocen las medidas para limitar el uso de celulares en niños y jóvenes.

La presidenta Claudia Sheinbaum impulsa una visión para volver “al papel y lápiz”. Este posicionamiento no deja claro cuál será el papel de las escuelas en la introducción y el uso de la tecnología.

“Me parece que es importante que en las escuelas se regrese al papel, al lápiz, a un aprendizaje que no tenga que ver con los dispositivos electrónicos y que a la hora del recreo se juegue y que no estén los niños cada uno con su celular en una realidad virtual y que se promueva el vínculo social entre las niñas y los niños”, comentó en la mañanera del 27 de agosto.

En los próximos días se podría dar a conocer la regulación oficial para aplicarse a nivel nacional.