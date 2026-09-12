Detienen a ‘El Jalisco’, presunto integrante de ‘Los Bobby’, grupo criminal que opera en Gustavo A. Madero

Humberto 'N' es identificado como integrante del grupo dedicado al narcomenudeo y extorsión ‘Los Bobby’. (SCC).

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, anunció la detención de Humberto ‘N’, El Jalisco, objetivo generador de violencia.

También es identificado como integrante del grupo dedicado al narcomenudeo y extorsión ‘Los Bobby’, con operaciones en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La detención se concretó tras cumplimentar una orden de cateo en un inmueble de la colonia La Forestal II, donde fueron aseguradas varias dosis de droga, un arma de fuego y cartuchos útiles”, subrayó Vázquez Camacho.

La captura fue derivada de trabajos de investigación e inteligencia y por agentes de las secretarías de Seguridad Ciudadana (SSC) y de Marina (Semar), así como de la Fiscalía General de Justicia capitalina y la Guardia Nacional (GN).

Humberto ‘N’ fue trasladado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica conforme a las investigaciones que se lleven a cabo.

Detienen a Adrián ‘N’ y Néstor ‘N’, presuntos asesinos de ‘El Tripa’

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que detuvo a Adrián ‘N’ y Néstor ‘N’, presuntos miembros de un grupo criminal que genera violencia con operaciones en la Zona Centro.

En la red social X Pablo Vázquez, jefe de la policía capitalina, detalló que las personas son probables participantes en un ataque directo ocurrido el 6 de septiembre en la colonia San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc.

En la detención se incautó una camioneta y varias dosis de lo que parece ser marihuana y cocaína.

El ataque fue planeado para asesinar a Gerardo Hernández, “El Tripa”, y su esposa, después de que salieron del funeral de Luis “N”, “El Chilaquil”, parte del grupo criminal La Unión Tepito.

Agosto no fue un buen mes para este grupo criminal, ya que los operativos estratégicos y el reforzamiento de la presencia policial permitió la captura de 50 integrantes de La Unión Tepito y de La Anti Unión.