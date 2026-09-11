No des el grito en el Torito: Gobierno de CDMX desplegará alcoholímetro que operará las 24 horas

El Gobierno de la CDMX implementará el programa ‘Conduce sin alcohol' en las 16 alcaldías durante las fiestas patrias 2026. (Cuartoscuro).

Las fiestas patrias ya están a la vuelta de la esquina. Si no sabes qué hacer, puedes ir a los conciertos gatuitos que habrá en la Ciudad de México.

Pero no te vayas a pasar de copas, ya que el Gobierno de la CDMX informó que pondrá e marcha el programa ‘Conduce sin alcohol. Operativo Especial Fiestas Patrias’.

“Con motivo del 216° Aniversario del inicio de la Independencia de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementará el programa especial con el objetivo de salvaguardar la integridad física de las personas en las 16 alcaldías de la capital", se explica en un comunicado.

¿Cuándo inicia y termina el alcoholímetro en la CDMX?

El operativo inicia este viernes 11 de septiembre y termina el domingo 20. Se desplegarán 300 efectivos policiales, apoyados por 120 unidades y logística de seguridad, que permitirán identificar los puntos de revisión como espacios seguros.

También se instalarán puntos carreteros de seguridad en las entradas y salidas de la ciudad.

Los cuerpos policiacos estarán presentes en parques, plazas comerciales, explanadas de las demarcaciones, zonas de bares y restaurantes, eventos deportivos y conciertos musicales.

Las autoridades destacaron que el sábado 19 de septiembre, el ‘Programa Conduce Sin Alcohol’ cumple 23 años.

¿Cuáles son los conciertos que se tienen planeados en la CDMX para el 15 de septiembre?

Para la noche del 15 de septiembre en CDMX y el Estado de México ya se confirmaron artistas como Lila Downs, Aleks Syntek e Intocable, que se presentará gratis en el Zócalo.

Aleks Syntek amenizará la celebración del Grito de Independencia en la alcaldía Benito Juárez, donde ofrecerá un concierto gratuito en la explanada de la demarcación.

Las actividades comenzarán a las 18:00 horas del martes 15 de septiembre, donde también se contempla la participación de Diego Schoening.

La explanada se encuentra en Av. División del Norte y Uxmal, en la colonia Narvarte Poniente. Las autoridades recomendaron llegar con anticipación debido a que el acceso estará sujeto a la capacidad del lugar.

En tanto, Lila Downs celebrará las fiestas patrias en Ecatepec, Edomex con un concierto gratuito en la Explanada Municipal.

La cantante mexicana llevará a este escenario su gira “Cambias mi Mundo”, con un espectáculo programado para comenzar a las 23:00 horas.