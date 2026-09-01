Conciertos gratis para el 15 de septiembre: Aleks Syntek y Lila Downs confirman los primeros shows

Los primeros conciertos gratuitos para las Fiestas Patrias de 2026 ya fueron confirmados para que los asistentes celebren el Grito de Independencia mientras cantan o bailan con diferentes ritmos.

Dos de los artistas ya anunciados son Aleks Syntek y Lila Downs, quienes llevarán su música a celebraciones organizadas en CDMX y en el Estado de México.

Ellos se suman al concierto de Intocable, agrupación que anunció una presentación gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México para esa misma noche.

Lila Downs se presenta gratis en el Edomex para el 15 de septiembre. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO) (Mario Jasso)

¿Dónde se presentará Aleks Syntek el 15 de septiembre?

Aleks Syntek es uno de los encargados de amenizar la celebración del Grito de Independencia en la alcaldía Benito Juárez, donde ofrecerá un concierto gratuito en la explanada de la demarcación.

De acuerdo con el programa anunciado por el alcalde Luis Mendoza, las actividades comenzarán a las 18:00 horas del martes 15 de septiembre, donde también se contempla la participación de Diego Schoening.

La explanada se encuentra en Av. División del Norte y Uxmal, en la colonia Narvarte Poniente. Las autoridades recomendaron llegar con anticipación debido a que el acceso estará sujeto a la capacidad del lugar.

El concierto y las actividades programadas por la alcaldía serán de acceso gratuito.

¿Dónde cantará Lila Downs gratis el 15 de septiembre?

Por su parte, Lila Downs celebrará las Fiestas Patrias en Ecatepec, Estado de México, con un concierto gratuito en la Explanada Municipal.

La cantante mexicana llevará a este escenario su gira “Cambias mi Mundo”, con un espectáculo programado para comenzar a las 23:00 horas del 15 de septiembre.

La celebración comenzará desde las 17:00 horas y contará con diferentes presentaciones musicales antes del show de Lila Downs. Entre los artistas contemplados están 3 Raíces, Subverción Norteña, Mariachi Femenil Amazonas, La Gozadera Orquesta y Calle 4.

Para quienes viajen desde la Ciudad de México, una de las opciones es utilizar la Línea B del Metro y descender en estaciones como Olímpica, Plaza Aragón o Ecatepec; también existe la alternativa del Mexibús.

Esta es la cartelera completa para el día de la presentación gratuita de Lila Downs. (Foto: Captura)

Intocable se presenta en el Zócalo de la CDMX el 15 de septiembre

El grupo Intocable también llegará al Zócalo de la Ciudad de México para celebrar las Fiestas Patrias 2026.

La agrupación anunció en sus redes sociales que ofrecerá un concierto gratuito el martes 15 de septiembre en la Plaza de la Constitución, fecha dentro del ‘Cultura Tour 2026′.

De acuerdo con la información difundida sobre la presentación, el espectáculo está previsto alrededor de las 21:00 horas, por lo que se recomienda llegar con varias horas de anticipación para intentar conseguir un lugar cercano al escenario.

Durante el concierto, el público podría disfrutar algunos de los éxitos más conocidos de la agrupación de norteño-tejano, entre ellos ‘Fuerte no soy’, ‘¿Y todo para qué?’, ‘Perdedor’, ‘Enséñame a olvidar’ y ‘Eres mi droga’.

Aunque Intocable ya difundió su presentación, la cartelera completa de las actividades oficiales del Zócalo para el Grito de Independencia 2026 todavía no ha sido revelada por las autoridades. La propia agrupación fue la que dio a conocer anticipadamente su participación.