Arisbe Cueto confirma renuncia a corona de Nuevo León tras Miss Universe México: ‘El comunicado fue claro’

Arisbe Cueto confirmó que el comunicado en donde anunció su renuncia al título de Miss Nuevo León tras su participación en Miss Universe México 2026 era real. Sin embargo, aclaró que la publicación tuvo que ser eliminada, aunque no fue una decisión suya.

Cueto quedó fuera del top 5 del certamen nacional, cuya corona fue entregada a María Vargas, representante de Jalisco, quien representa a México en la próxima edición de MU.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la modelo y cirujana dentista aseguró que mantiene las declaraciones hechas en el comunicado y explicó que su eliminación no fue el motivo de su decisión.

“Fui muy clara en el comunicado, sigo sosteniendo las palabras dichas, pienso exactamente igual, pero no lo borré porque yo quisiera. Como quiera anda deambulando por todas partes, entonces ahí lo tienen, fue muy específica, cada quien interprételo como quiera. Yo no tengo más que decir”, mencionó sobre su renuncia tras Miss Universe.

Arisbe Cueto confirmó el comunicado donde anunció su renuncia al título de Miss Nuevo León. (Foto: Captura Instagram)

Arisbe Cueto volverá a competir por la corona, pero pone una condición

Aunque confirmó su renuncia al título de Miss Nuevo León, Arisbe Cueto no descarta volver a participar en un certamen de belleza para buscar la corona.

No obstante, señaló que no lo haría mientras Jorge Figueroa, directivo de Miss Universe México, se mantenga en la organización.

“Posiblemente lo intente en otros años, si hay posibilidad de hacerlo definitivamente lo haré, pero no con la dirección actual, no hay manera”, enfatizó.

La exrepresentante de Nuevo León también aseguró que los rumores escuchados antes de comenzar su participación terminaron por coincidir con lo que vivió durante el proceso, aunque no especificó a qué situaciones se refería.

Cueto explicó que decidió continuar hasta el final para “dejar todo sobre el escenario”: “No solo es dejar todo, al certamen no iba sola, había un equipo detrás de maquillistas, diseñadores, coachs de pasarelas, oratoria, y más. Estaba la gente que me apoyaba, quienes confiaban en mí, no es algo fácil, preferí dejar mi alma aunque el resultado no fue lo esperado”.

Arisbe Cueto representó a Nuevo León en Miss Universe México 2026. (Foto: Captura)

¿Qué decía el comunicado sobre la renuncia de Arisbe Cueto?

Un día después de la final de Miss Universe México, certamen en el que Fátima Bosch entregó la corona nacional, Arisbe Cueto compartió un comunicado en el que anunció su decisión de dejar el título de Miss Nuevo León.

“Hoy quiero comunicar una decisión que no ha sido fácil, pero la tomo con absoluta convicción, he decidido dejar mi título como Miss Nuevo León”.

En el documento, Cueto explicó que tomó la decisión para mantenerse fiel a sus principios y valores. Además, hizo referencia a presuntas irregularidades que habría observado durante el proceso del concurso.

“Antes de comenzar este camino recibí muchas advertencias, sobre lo que iba a encontrarme, sinceramente, preferí no creerlas, pero después de vivir el proceso desde adentro, entendí muchas de ellas (...) yo puedo hablar desde lo que viví y observé”.

La modelo también dejó claro que su decisión no estuvo relacionada con el hecho de no haber conseguido la corona nacional. De acuerdo con sus palabras, se trató de una determinación derivada de todo lo que experimentó durante su participación en el certamen.

Comunicado sobre la renuncia de Arisbe Cueto a su título de Miss Nuevo León, la publicación fue borrada posteriormente. (Foto: Captura)

¿Cómo le fue a Arisbe Cueto en Miss Universe México?

Arisbe Cueto consiguió avanzar a las primeras etapas de Miss Universe México después de su participación en la competencia de trajes de baño, realizada en Los Cabos.

Posteriormente, la representante de Nuevo León apareció en la presentación de traje típico, donde utilizó un corsé entallado cubierto de piedras en tonos rojos y dorados. Complementó el atuendo con una corona dorada y una serpiente de plumas rojas sobre los hombros, mientras que la parte inferior estaba conformada por una falda roja con brillos.

Cueto logró colocarse entre las 10 mejores participantes del certamen. Sin embargo, durante la siguiente etapa, en la que las concursantes desfilaron con vestidos de noche, no consiguió avanzar al top 5.