¿Quién es la jalisciense María Vargas, ‘reina de los problemas’ que representará a México en Miss Universe 2026?

¡De Jalisco para el universo! María Vargas se convirtió en Miss Universe México 2026 después de imponerse entre las 32 representantes estatales que llegaron a Los Cabos, Baja California Sur, con la intención de conseguir la corona que pertenecía a la tabasqueña Fátima Bosch.

La jalisciense no llega por primera vez a un escenario de este tipo. Su historia en los certámenes de belleza comenzó desde joven y, con el paso de los años, también construyó una trayectoria como modelo, empresaria y escritora.

Ahora, la reina mexicana tendrá una nueva cita el 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico, donde representará a México en la edición número 75 de Miss Universe.

Trayectoria de María Vargas, ganadora de Miss Universe México 2026

La nueva Miss Universe México tiene 28 años, es originaria de Jalisco y estudió la licenciatura en Negocios Internacionales.

De acuerdo con una entrevista que María Vargas concedió al canal de YouTube Coronas de la Belleza después de participar en Mexicana Universal 2022, le gustaba ver certámenes desde los siete años, pero en 2010 ocurrió algo decisivo: vio el triunfo de Ximena Navarrete, también originaria de Guadalajara, Jalisco.

“Fue un momento muy shockeante, la primera vez que ví a una mujer haciendo algo que a mí me gustaría algún día”, expresó María.

A los 17 años envió sus datos y fotografías a Nuestra Belleza, pero no recibió respuesta; aún así, siguió insistiendo.

Su recorrido en los certámenes incluye Miss Jalisco 2018, competencia en la que llegó al Top 5; posteriormente obtuvo la corona de Mexicana Universal Jalisco 2021 y representó al estado en Mexicana Universal 2022.

María Vargas es escritora y empresaria

Fuera de las pasarelas, Vargas también encontró en la escritura una forma de hablar sobre sus propias experiencias. Es autora de Miss Trouble, la reina de los problemas. “Así me autodenominé, me autocoroné, porque esta reina peculiar tiene su propia corona”, dijo anteriormente a Sale el sol, “poner límites me trajo muchos problemas, tantos que me convertí en la reina de ellos”.

El libro está inspirado en situaciones relacionadas con las críticas, los prejuicios y las opiniones de otras personas: “Todo el mundo me aventaba cosas encima, se sentía con el derecho de contar quién es María Vargas. Nadie puede definirte, más que tú mismo”. Actualmente trabaja en la segunda parte del libro.

En ese proyecto aparece una de las ideas que ha acompañado su discurso personal: nadie más debe tener el poder de definir quién es una persona.

Además, en 2020 creó una empresa llamada María Vargas Company con productos como Sense, un suero facial dirigido a pieles mixtas o sensibles, pues considera más importante el cuidado de la piel que el maquillaje.

María Vargas busca seguir el legado de Fátima Bosch

Con su triunfo, María Vargas se convirtió en la sucesora de Fátima Bosch como representante de México. La tabasqueña entregó la corona durante la ceremonia celebrada en Los Cabos.

Antes de la final, Vargas habló sobre la posibilidad de continuar el legado de Fátima Bosch, quien alzó la voz tras ser insultada por el empresario Nawat Itsaragrisil, quien posteriormente la demandó por presunta difamación.

“El pasado noviembre el universo conoció poder de una mujer mexicana cuando alza la voz; a mí me encantaría continuar con ese legado para demostrar que la voz no solamente se alza para hablar por los demás, sino para escuchar mejor y demostrar que alzar la voz no solamente ayuda al prójimo, sino que también abre puertas que anteriormente nos cerraron”, expresó Vargas durante Miss Universe México 2026.

Bosch, por su parte, apareció en la gana de coronación para realizar su último desfile como reina nacional, donde declaró: “Me encanta volver a estar en casa. Sin duda hoy es un día de muchos sentimientos”.

“Todo empezó aquí hace un año con un sueño de poder representar dignamente a mi país ante el mundo, que es una gran responsabilidad llevar el nombre de México en los hombros. Lo di todo con el corazón, quiero que no tengan duda de eso, y aunque ha sido un año difícil siempre mi país y saber que los represento a cada rincón que voy es lo que me da fuerza para seguir adelante siempre. Hoy se acaba una etapa maravillosa”, agregó Bosch.

Después pidió al público apoyar a quien recibiera la corona nacional: “Sé que la próxima Miss Universe México va a hacer un trabajo increíble, así que cuando le pongan esa corona, por favor, todos hay que demostrarle su amor, porque así es México, somos un corazón”.

El traje con el que María Vargas desfilará en Miss Universe 2026

María Vargas además ganó en la sección de Mejor Traje Típico, gracias al diseño de Joel García. La reina de belleza desfilará con dicho traje en la final de Miss Universe en Puerto Rico.

Joel García explicó en una publicación de Instagram que el vestuario de María, llamado ‘Cosmos Wixárika’, representó meses de trabajo y “entrega absoluta”: “Verlo finalmente sobre la pasarela del concurso de diseñadores de Miss Universe México fue un momento que difícilmente olvidaré”.

Así quedó el top de Miss Universe México 2026

La competencia comenzó con 32 candidatas, representantes de distintos estados de México. Durante la gala final se realizaron diferentes cortes hasta definir a las cinco finalistas.

El Top 16 de Miss Universe México 2026 quedó integrado por:

Colima — María Zepeda Nuevo León — Arisbe Cueto Veracruz — Génesis Vera Oaxaca — Estefany Luna Baja California — Samantha Bastidas Guanajuato — Ana Cristina Muñoz Guerrero — Fernanda Abaroa Sinaloa — Cristina Guillén Yucatán — Carla Osorio Tabasco — Ximena Aranda Ciudad de México — Ximena Ochoa Morelos — Zayda Ríos Baja California Sur — Selene Zazueta Durango — Isela Hernández Jalisco — María Vargas Michoacán — Mariana Macías

Después de la pasarela en vestido de noche, el jurado seleccionó al Top 10, conformado por:

Tabasco — Ximena Aranda Nuevo León — Arisbe Cueto Jalisco — María Vargas Morelos — Zayda Ríos Colima — María Zepeda Michoacán — Mariana Macías Guerrero — Fernanda Abaroa Oaxaca — Estefany Luna Veracruz — Génesis Vera Ciudad de México — Ximena Ochoa

Finalmente, la ronda de preguntas definió al Top 5 de Miss Universe México 2026: