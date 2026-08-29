¿Qué le pasó a Brianda, de ‘La Casa de los Famosos México’? Una enfermedad la llevó al coma: ‘Salí de milagro’

Brianda, de 'La Casa de los Famosos México', tuvo una enfermedad que la llevó a ser hospitalizada. (Fotoarte El Financiero/Lacasadelosfamosos)

Brianda Deyanara, habitante de La Casa de los Famosos México 2026, contó a sus compañeros uno de los episodios más graves que ha enfrentado en su vida, luego de revelar que padeció una enfermedad que la llevó a permanecer cinco días en coma.

La amiga de Yanet García relató que, en aquella emergencia médica, sufrió varias convulsiones durante aproximadamente ocho horas y los médicos dieron a su familia un pronóstico poco alentador.

Brianda reveló detalles de la enfermedad durante una plática en 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: lacasadelosfamosos)

¿Qué enfermedad tuvo Brianda de ‘La Casa de los Famosos México’?

Brianda Deyanara contó que tenía 21 años cuando sufrió el problema de salud que terminó por llevarla al hospital. En aquel momento se había mudado sola a la Ciudad de México para conducir un programa.

La influencer de La Casa de los Famosos México 2026 explicó que inicialmente comenzó a sentirse mal, se desvaneció y se golpeó la nariz. En un principio pensó que el malestar podía estar relacionado con una mala alimentación.

Sin embargo, dos días después volvió a marearse y cayó nuevamente. En esta ocasión se golpeó la boca, se abrió una herida y se rompió cuatro dientes.

Brianda recordó que posteriormente logró sostenerse de un clóset antes de comenzar a sufrir convulsiones: “Me ayudé del mueble para sentarme, pasaron 8 horas y sufrí varias convulsiones en ese tiempo. Me salvó la vida ese clóset porque me mantuvo sentada y no me ahogué”, explicó.

De acuerdo con su relato, los médicos determinaron que padecía una neumonía severa la cual afectó gravemente sus pulmones y provocado una importante acumulación de líquido, situación que puso su vida en riesgo.

“Era severa, fue horrible. Mi roomie vio la sangre, ve mi teléfono, la ropa, luego fue a mi cuarto (...) dos vecinos nos ayudaron porque la ambulancia nunca llegó, me llevaron al hospital”, contó.

¿Por qué Brianda Deyanara estuvo en coma?

Después de ser trasladada al hospital, Brianda fue internada de emergencia. La participante de La Casa de los Famosos México recordó que inicialmente no la recibieron, pero finalmente un médico la atendió independientemente de si contaba con dinero para cubrir los gastos.

La gravedad de su estado provocó que los médicos informaran a sus familiares que tenía pocas posibilidades de sobrevivir.

“Mis papás se volvieron locos, gritaba ‘mi niña no’ en el aeropuerto cuando iban llegando de Tijuana. Cuando llegan al hospital les dicen que tenía 10% de probabilidad de sobrevivir”, relató.

Brianda permaneció cinco días en coma y, según contó, los médicos incluso le indicaron a su familia que comenzaran a despedirse de ella.

“Fue un milagro, salí de terapia intensiva, pero perdí toda la fuerza del cuerpo. Desde ese momento valoro más cada momento de la vida”, añadió ante la sorpresa de Yahir, Aldo Rendón, Flor Vigna y Luis Chaparro.

Durante su relato, Brianda también aseguró que en el departamento donde vivía existía una fuga de monóxido de carbono y señaló que esta situación habría complicado que los médicos encontraran inicialmente la causa de su estado de salud, pese a los estudios que le realizaron.

¿Qué es la neumonía, enfermedad que tuvo Brianda Deyanara?

La neumonía es una infección que provoca inflamación en los pulmones. Puede afectar los alvéolos, pequeños sacos de aire donde ocurre el intercambio de oxígeno, que pueden llenarse de líquido o pus y dificultar la respiración.

Esta enfermedad puede ser causada por distintos microorganismos, entre ellos bacterias, virus y hongos, y su gravedad depende de factores como el agente que provocó la infección, la edad y el estado general de salud de la persona. En algunos casos puede requerir hospitalización y representar un riesgo para la vida.

Entre los síntomas más comunes se encuentran:

tos

fiebre

escalofríos

cansancio

dolor en el pecho

dificultad para respirar.

En casos graves, la falta de oxígeno puede provocar complicaciones que requieren atención médica especializada.

De acuerdo con Cleveland Clinic, entre las posibles complicaciones de la neumonía se encuentran la acumulación de líquido alrededor de los pulmones, abscesos pulmonares, sepsis, síndrome de dificultad respiratoria aguda e insuficiencia respiratoria.