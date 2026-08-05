Yahir revela cómo es la enfermedad de su mamá: ‘No se acuerda quién soy, que canto’

Yahir Othón reveló que su mamá padece Alzheimer, declaración que hizo a los habitantes de La Casa de los Famosos México, donde contó que la enfermedad ha avanzado a tal grado de que ya no recuerda quién es él.

El exintegrante de La Academia compartió con sus compañeros cómo ha cambiado la vida de su familia desde el diagnóstico y los cuidados que actualmente requiere la señora Dora Parra.

Yahir fue confirmado como el séptimo habitante de 'La Casa de los Famosos México' (Foto: Cuartoscuro/Lacasadelosfamososmexico)

¿Qué dijo Yahir de la enfermedad de su mamá?

En una charla con Ese Pérez, Yahir explicó que la enfermedad ha avanzado con rapidez y que las primeras señales aparecieron cuando su mamá comenzó a olvidar los nombres de sus familiares, situación que incluso derivó en un cuadro de depresión.

“Ya no se acuerda de quién soy, ni que canto. Ha avanzado muy rápido. Empezó por no recordar los nombres y ahí nos dimos cuenta que algo iba mal, hubo depresión”, relató.

El cantante explicó que, aunque visita constantemente a su mamá, ella suele creer que lleva mucho tiempo sin verlo debido a que ha perdido la capacidad de recordar hechos recientes.

En otra conversación con Ernesto Laguardia, recordó que el diagnóstico de Alzheimer también obligó a su madre a cambiar por completo su rutina, ya que comenzó a presentar situaciones que ponían en riesgo su seguridad.

“Cuando le dieron el diagnóstico dejó de trabajar. Una vez dejó la estufa prendida, era peligroso, así que se mantuvo en casa a partir de ese momento. Antes de entrar a La Casa de los Famosos México estuve con ella varios días para aprovechar el tiempo con mi mamá”.

Más tarde, durante una comida con Ximena Herrera, Yahir contó que tanto él como sus hermanos permanecen pendientes de los cuidados de su madre, quien actualmente requiere supervisión permanente.

“Desde hace mucho tiempo lo tiene. Mis hermanos y yo estamos enfocados en el tema de mi mamá. Ahorita no se acuerda de si tomó la pastilla o no, no puede estar sola, estoy muy atento de ella. Lo más raro de todo es verla y saber que no está ahí; no se acuerda de quién soy ni de los apellidos”.

El intérprete agregó que, aunque ella conserva recuerdos de su infancia, cada vez le resulta más difícil recordar acontecimientos recientes, una de las características del avance de la enfermedad.

¿Qué es el Alzheimer? Signos y síntomas

El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva y la causa más frecuente de demencia. Afecta las células del cerebro, provocando un deterioro de la memoria, el pensamiento, el lenguaje y la capacidad para realizar actividades cotidianas. Aunque suele presentarse en personas mayores de 65 años, también existen casos de Alzheimer en jóvenes. Actualmente no tiene cura, pero un diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado pueden ayudar a controlar los síntomas y retrasar la progresión de la enfermedad, explicó Cleveland Clinic.

En las primeras etapas, los síntomas pueden ser sutiles y confundirse con olvidos propios del envejecimiento. Sin embargo, con el paso del tiempo se vuelven más evidentes y afectan la independencia de quien los padece. Entre los signos más comunes se encuentran:

Pérdida de memoria, especialmente de hechos o conversaciones recientes.

Dificultad para planificar, resolver problemas o tomar decisiones.

Problemas para encontrar las palabras adecuadas al hablar o seguir una conversación.

Desorientación en lugares o fechas, incluso en entornos familiares.

Cambios en el estado de ánimo, la personalidad o el comportamiento, como ansiedad, irritabilidad o aislamiento social.

Dificultad para reconocer a familiares y amigos conforme la enfermedad avanza.

En fases más avanzadas, las personas pueden requerir supervisión permanente debido a que olvidan actividades básicas, como comer, además de presentar problemas para comunicarse, desplazarse o realizar tareas cotidianas. Por ello, los especialistas recomiendan acudir al médico ante los primeros cambios en la memoria o el comportamiento para obtener un diagnóstico y comenzar un tratamiento lo antes posible.