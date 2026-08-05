Helicóptero de Trump y un avión comercial estuvieron a menos de una milla de distancia en Washington

Un par de incidentes ocurrieron cuando Donald Trump se preparaba para viajar a Las Vegas.

El helicóptero presidencial Marine One, en el que viajaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, voló este martes a menos de una milla de un avión comercial de pasajeros en el espacio aéreo de Washington, en un incidente que volvió a poner bajo escrutinio la seguridad alrededor del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan.

El episodio ocurrió cuando la nave presidencial coincidió en las inmediaciones del aeropuerto con un vuelo de la aerolínea local Envoy, según informaron medios locales este miércoles.

La cercanía entre ambas aeronaves activó una revisión por parte de las autoridades de aviación para determinar las circunstancias del encuentro.

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que se produjo una reducción temporal de la separación entre las aeronaves, mientras que las autoridades analizan la coordinación del tráfico aéreo en la zona, donde confluyen vuelos comerciales, aeronaves militares y movimientos vinculados al transporte presidencial.

El incidente se produce en un área que ha sido objeto de especial atención tras otros episodios de seguridad aérea en torno al aeropuerto Ronald Reagan, ubicado cerca del centro de Washington y de espacios aéreos restringidos.

El espacio aéreo de esta zona metropolitana ha sido motivo de preocupación en materia de seguridad desde que un helicóptero Black Hawk del Ejército se estrelló contra un vuelo de pasajeros de American Airlines el 29 de enero de 2025, causando la muerte de las 67 personas a bordo de ambas aeronaves.

Detienen a sujeto que acechaba club de golf de Trump

Autoridades del condado de Los Ángeles arrestaron durante el fin de semana a un hombre armado en el club de golf del presidente estadounidense, Donald Trump, en Rancho Palos Verdes, antes de la visita del mandatario, informaron este martes las autoridades locales.

Trump encabezará un discurso esta noche ante el Comité Nacional Republicano en un evento de recaudación de fondos de su partido en la instalación de golf de su propiedad ubicada en esta zona exclusiva de la costa de Los Ángeles.

En un comunicado, las autoridades detallaron que el domingo, 2 de agosto, atendieron el llamado de agentes federales vestidos de civil sobre la presencia de un individuo sospechoso en la propiedad.

El hombre fue visto recorriendo las instalaciones, tomando fotografías y video, antes de ser detenido por agentes de la comisaría de la ciudad de Lomita.

¿Quién es el acechador del campo de golf de Trump?

Las autoridades identificaron al hombre como Jeanine John Taele, de 38 años y residente de Downey, y durante la detención, le encontraron en el bolsillo del pantalón un cargador con 16 balas de punta hueca.

Al registrar su vehículo, los agentes hallaron una pistola cargada con una bala en la recámara, junto con un cargador adicional con munición de punta hueca.

“Taele fue arrestado por portar un arma de fuego oculta y posesión de munición perforante/prohibida”, dice el escrito.

Posteriormente, detectives de la Oficina de Delitos Graves, adscritos al Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo (JTTF) del FBI llevaron a cabo un registro a su domicilio en el que fueron encontradas armas adicionales, cargadores de alta capacidad así como “varios cuadernos con declaraciones preocupantes”, según las autoridades.

Esta mañana, los investigadores presentaron el caso a la Fiscalía del Condado de Los Ángeles para que se considere la posibilidad de presentar cargos.