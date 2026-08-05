UNAM anuncia tres auditorías por examen de admisión en línea donde hubo trampa: ¿Cómo serán?

La UNAM tendrá tres auditorías relacionadas con la contratación de la empresa que hizo el examen en línea donde se detectaron trampas.

Luego de que la UNAM cancelara el contrato con Territorium Life, encargada de la plataforma del examen de ingreso a la licenciatura en línea , se anunciaron tres auditorías relacionadas con la contratación de la empresa.

La Universidad Nacional Autónoma de México explicó que las auditorías no solo se limitan al examen de ingreso a la UNAM en licenciaturas, sino a las pruebas para entrar a bachillerato.

¿Cuáles serán las tres auditorías relacionadas con el examen de la UNAM?

Hugo Alejandro Concha Cantú, abogado general de la UNAM, explicó que la primera será una auditoría tecnológica en común acuerdo con Territorium Life, con la que se detallará el proceso y el sistema utilizado en el examen de la UNAM donde hubo trampas .

La segunda auditoría fue solicitada por el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí , quien pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) su intervención para verificar la correcta aplicación de la normatividad, a fin de deslindar responsabilidades por las irregularidades en el examen de ingreso a carreras de la UNAM , así como identificar mejoras en el proceso de planeación, adjudicación y ejecución.

Finalmente, la UNAM tendrá una auditoría interna relacionada con el proceso de contratación de Territorium Life, que estuvo a cargo de la contraloría de la institución.

“No tenemos ningún interés en proteger a la empresa, pero tampoco ningún interés en acusar sin evidencia. Justamente por eso hemos llegado a las decisiones de llevar a cabo auditorías con los entes especializados”, reiteró Hugo Alejandro Concha Cantú.

Además de dar detalles para el examen de control de la UNAM , la institución confirmó que terminó su contrato con Territorium Life, con lo que la empresa deberá entregar bases de datos que pertenecen a la universidad.

Abogado de la UNAM defiende examen de control ante irregularidades

Además de mencionar los procesos relacionados con Territorium Life, el abogado de la ‘Máxima casa de estudios’ defendió el examen de control de la UNAM, que definió fechas y sedes .

Concha Cantú reiteró que el examen presencial de la UNAM es un mecanismo de verificación considerado desde la convocatoria para el primer examen de ingreso al nivel licenciatura.