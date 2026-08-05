¿No te quedaste en la UNAM? Estas son las carreras que se imparten en la Universidad Rosario Castellanos

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que una alternativa para los jóvenes que no logren ingresar a la UNAM es la Universidad Rosario Castellanos.

Si presentaste el examen de admisión de la UNAM 2026 y no obtuviste un lugar en la carrera que querías, todavía tienes opciones para continuar con tus estudios. En la Ciudad de México existen otras instituciones públicas con oferta para el nivel licenciatura, entre ellas la Universidad Rosario Castellanos.

Este año, el proceso de entrar a la Máxima Casa de Estudios está marcado por la polémica, luego de que la UNAM detectara irregularidades y posibles “trampas” durante la aplicación del examen en línea, entre ellas posibles casos de suplantación de identidad, ayuda externa o uso de teléfonos celulares.

Por esta razón, miles de aspirantes que ya habían sido seleccionados ahora deberán presentar un Examen de Control Presencial para confirmar su ingreso, como parte de una serie de medidas recomendadas por la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026.

La situación ha causado incertidumbre y molestia entre quienes ya habían recibido sus resultados, con los puntajes requeridos para ser admitidos en la carrera de su elección. Incluso, en algunos casos, ya se han tramitado amparos contra el Examen de Control de la UNAM.

La semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que una alternativa para los jóvenes que no logren ingresar a la UNAM es la Universidad Rosario Castellanos, una institución pública que cuenta con diversas carreras y modalidades de estudio.

¿Cuánto cuesta estudiar en la Universidad Rosario Castellanos?

La Universidad Rosario Castellanos (URC) es una institución pública de educación superior de la Ciudad de México creada para ampliar el acceso a licenciaturas y formar profesionistas en áreas estratégicas para el desarrollo social y económico.

Cuenta con modalidades presenciales, híbridas y a distancia, además de tener varias sedes distribuidas en la capital del país, lo que permite que más estudiantes puedan continuar sus estudios en caso de no ser aceptados en otras universidades.

Y si te preguntas qué costo tiene, la buena noticia es que el ingreso es completamente gratuito. No cobra ningún tipo de colegiatura o cuota de inscripción y tampoco requiere aprobar un examen de admisión. Los aspirantes únicamente deben completar un registro y un curso propedeútico.

Carreras que puedes estudiar en la Universidad Rosario Castellanos

La oferta académica de la Universidad Rosario Castellanos incluye licenciaturas como:

Administración y Comercio

Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas

Ciencias de Datos para Negocios

Contaduría y Finanzas

Derecho y Criminología

Economía y Desarrollo Sostenible

Ingeniería en Control y Automatización

Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación

Humanidades y Narrativas Multimedia

Relaciones Internacionales

Psicología

Turismo

Urbanismo y Desarrollo Metropolitano

Además, cuenta con una Unidad de Posgrado en la que puedas cursar distintas especialidades:

Atención Educativa a la Primera Infancia

Prácticas de Enseñanza Steam

Interpretación y Traducción de Lenguas Indígenas en los Servicios Públicos

Estrategias Pedagógicas para la Educación Intercultural

Intervención Innovadora del Docente en Situaciones Emergentes

Ambientes, Sistemas y Gestión en Educación Multimodal

Cambio Climático y Biodiversidad

Derecho Indígena

Políticas Públicas e Interculturalidad

Territorio y Memoria Histórica

Intervención Docente Innovadora en la Enseñanza Media Superior

Seguridad y Soberanía Alimentarias

Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales

Ciencias de la Sustentabilidad

Investigación Social desde la Complejidad

¿Dónde están las sedes de la Universidad Rosario Castellanos?

La URC cuenta con distintas unidades académicas en la Ciudad de México, ubicadas en alcaldías como:

Gustavo A. Madero

Azcapotzalco

Coyoacán

Cuauhtémoc

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Además, cuenta con Unidades Académicas estatales ubicadas en Comitán, Chiapas; Tijuana, Baja California; Playa del Carmen, Quintana Roo; Acapulco, Guerrero; así como en Naucalpan, Chalco, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán en el Estado de México.

La disponibilidad de carreras puede variar dependiendo de la sede y de la modalidad de estudio, por lo que es importante consultar la información actualizada en el sitio oficial de la Universidad Rosario Castellanos.