UNAM cancela contrato con Territorium Life, empresa encargada del examen de ingreso virtual

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, solicitó a la Auditoría Superior de la Federación una auditoría del contrato. (Foto: Cuartoscuro)

Hugo Concha Cantú, abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México, anunció la terminación anticipada del contrato con la empresa Territorium Life, encargada de la plataforma donde se aplicó el examen en línea de ingreso a licenciatura de la UNAM que registró diversas irregularidades.

Además, informó la designación de una empresa especializada para que realice una auditoría tecnológica a la plataforma para detectar los errores.

Concha Cantú informó que el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) llevar a cabo una auditoría del contrato.

“Para no estar especulando de qué falló, cómo falló, sostener el dato con evidencia totalmente cierta es el interés de la Universidad y, curiosamente, también de la empresa porque (...) está en juego aquí su credibilidad, que se haga una auditoría tecnológica, una auditoría en la que revise exactamente todo cómo funcionó, qué hubo”, señaló.

“Los servidores detectan cuándo hay salidas de información y a dónde son esas salidas de información, revisar los discos, revisar los servidores, revisar justamente el documento de la plataforma. Queremos, estamos muy interesados justamente en llevar a cabo esa auditoría tecnológica”, agregó Concha Cantú.

UNAM anuncia fechas del examen de control presencial

El martes, la UNAM anunció las fechas y sedes para la aplicación de su examen presencial de control para revisar su polémico primer proceso de admisión a licenciatura en línea, tras denuncias sobre presuntas irregularidades y uso de inteligencia artificial (IA) durante la prueba.

La nueva evaluación de control estará disponible para las personas que presentaron la prueba original este año y a los que obtuvieron en este examen un número igual o superior al menor de los aciertos mínimos requeridos entre 2021 y 2026.

¿Cuáles son las fechas para realizar el examen de control de la UNAM?

La UNAM publicó el martes 4 de agosto la fecha para el examen de control presencial y se llevará a cabo entre el 12 y el 19 de agosto de 2026 en cuatro sedes:

León, Guanajuato (centro, 12 y 13 de agosto);

Oaxaca, Oaxaca (sur, 13 de agosto);

Tijuana, Baja California (norte, 15 y 16 de agosto)

Ciudad de México (centro 17, 18 y 19 de agosto).

Ante posibles inconformidades, la universidad ofreció a los postulantes una sección de dudas y aclaraciones, sin ofrecer más detalles sobre las irregularidades del caso o de las inconformidades presentadas por los aspirantes.

Con información de EFE