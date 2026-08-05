¿Qué sabemos del asesinato de Alexa Bernabé, de 18 años, en Iguala?

Familiares y amigos protestaron por el asesinato de Alexa Bernabé en Iguala, Guerrero.

Alexa Bernabé Valadez, una joven de 18 años, fue localizada sin vida en Iguala. La Asociación Diversidad Social condenó los hechos y pidió a la Fiscalía de Guerrero que el caso sea investigado como crimen de odio contra la comunidad LGBT+.

El martes, un contingente marchó para exigir justicia por el crimen contra Alexa Bernabé. La movilización fue convocada por colectivos de la comunidad trans e integrada por familiares y amigos de Alexa.

Los asistentes vistieron de blanco y portaron pancartas con consignas como “Justicia para Alexa” y “Ni una asesinada más”.

Al llegar al Centro de Iguala, donde concluyó la marcha, se dio lectura a un comunicado en el que exigieron a la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) esclarecer el crimen y no descartar ninguna línea de investigación para evitar impunidad.

Los manifestantes señalaron que en lo que va del año suman seis crímenes de odio contra la comunidad LGBTQI+ en el estado, sin que exista avance alguno en las investigaciones de ninguno de los casos.

¿Qué sabemos sobre el asesinato de Alexa Bernabé?

Alexa Bernabé Valadez, de 18 años de edad y estudiante de la escuela preparatoria número 10 de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), fue localizada sin vida el pasado jueves 30 de julio en la colonia Lomas del Zapatero.

De acuerdo con los reportes, la joven circulaba a bordo de una motocicleta en una brecha de terracería cuando fue atacada a navajazos por un hombre.

El Colectivo LGBTI+ Orgullo Guerrero destacó que el asesinato de Alexa Bernabé se suma a la lista de crímenes de odio contra la comunidad de la diversidad sexual y refleja la violencia persistente de las personas LGBT+.

“La exigencia a las autoridades continua vigente, para garantizar investigaciones prontas, diligentes y con perspectiva de derechos humanos, para esclarecer los hechos, sancionar a las personas responsables y evitar que este crimen quede en la impunidad”, apuntaron.

En la Ciudad de México, los asesinatos contra mujeres trans son catalogados e investigados como transfeminicidios, por el doble componente de misoginia y odio contra la comunidad LGBT+.