¿Influencer César Gastélum fue asesinado por videos sobre el Cártel de Sinaloa? Esto sabemos

La actividad de César Gastélum en redes sociales será parte de las investigaciones por el asesinato del influencer en Culiacán.

Tras el asesinato de César Gastélum en Culiacán, Sinaloa, el Gabinete de Seguridad investiga las publicaciones del influencer en redes sociales al estar posiblemente relacionadas con el Cártel de Sinaloa.

“Entre las líneas de investigación se encuentran diversas publicaciones, en las que en algunas de ellas hacía alusión a una facción de un grupo delictivo. Asimismo, se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia y otros indicios para identificar y detener a los responsables”, dice la publicación en X de la dependencia de Seguridad.

El homicidio del influencer fue cometido por sujetos armados como parte de un ataque directo ocurrido la noche del 4 de agosto, en Culiacán.

César Gastélum fue asesinado frente a un restaurante de comida rápida mientras realizaba una transmisión en vivo.

¿Qué sabemos del asesinato del influencer César Gastélum?

César Gastélum, de 24 años, era conocido por sus videos de humor y contenido sobre la vida cotidiana en Sinaloa, fue atacado a balazos en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, muy cercano a las instalaciones de la fiscalía estatal, cuando esperaba un pedido de comida frente a un restaurante.

El crimen ocurrió alrededor de las 20:00 hora local cuando una motocicleta con dos sujetos se detuvo junto al influencer y el conductor del vehículo le disparó en la cabeza. La transmisión registró parcialmente el ataque, en el cual los dos acompañantes de Gastélum salieron ilesos.

De acuerdo con medios locales, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ha abierto una investigación para esclarecer el homicidio, sin que hasta el momento se haya informado sobre personas detenidas o un posible móvil.

El crimen ocurre en un contexto de violencia persistente en Sinaloa, donde desde 2024 se ha recrudecido la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa, con aumento de homicidios, desapariciones y ataques armados.

Influencers ‘en la mira’ del crimen organizado

El caso de Gastélum se suma a otros asesinatos de creadores de contenido que han conmocionado al país en los últimos años.

En mayo de 2025, la influencer Valeria Márquez fue asesinada mientras transmitía en vivo desde un salón de belleza en Zapopan, Jalisco, en un caso investigado como feminicidio. Esta misma semana, un juez inició el proceso judicial a uno de los presuntos coautores materiales del crimen.

Otro de los casos más recordados es el de Juan Luis Lagunas Rosales, conocido como ‘El Pirata de Culiacán’, asesinado en diciembre de 2017 en un bar de Zapopan tras ganar notoriedad en redes sociales.

En enero de 2022 también fue asesinado en Acapulco Alfredo Villar, conocido como ‘El Villano’, administrador de la página Lo Real de Guerrero, dedicada a difundir información sobre hechos de seguridad y violencia en ese estado.

Más recientemente, en agosto de 2025, fue asesinado en Morelos Camilo Ochoa, conocido como ‘El Alucín’, un creador de contenido que acumulaba cientos de miles de seguidores y había denunciado amenazas previas, en un caso que fue relacionado por autoridades y medios con la disputa entre grupos del crimen organizado.

Los asesinatos de figuras con presencia en redes sociales han abierto un debate sobre los riesgos que enfrentan quienes generan contenido en zonas con altos índices de violencia, especialmente cuando realizan transmisiones en tiempo real que exponen su ubicación.

*Con información de EFE