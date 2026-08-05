Wall Street abre cerca de máximos históricos por avances en acuerdo entre EU e Irán: ¿Cómo opera HOY?

Los principales índices accionarios de Wall Street se mantienen cerca de niveles récord al verse apuntalados por sólidos resultados corporativos, sumado a los avances en las negociaciones que buscan concretar un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz.

El Dow Jones reporta un incremento de 1.09 por ciento, en los 54 mil 671.44 enteros, le sigue el S&P 500 con 0.20 por ciento más, en los 7 mil 752.44 puntos, mientras que el Nasdaq con 0.15 por ciento más, se coloca en las 26 mil 628.43 unidades.

“Esperamos que se mantenga el optimismo de jornadas previas principalmente ante el aparente progreso en las negociaciones EU – Irán y una temporada de reportes corporativos favorable. El presidente Trump dijo que espera la continuidad de las conversaciones con Irán y anunciar más detalles en 48 horas”, apuntaron analistas de Ve por Más.

Por su parte, del lado de Europa, el DAX en Alemania registra un descenso de 0.09 por ciento, en los 26 mil 179.22 enteros, mientras que las alzas son de 0.27 por ciento para el FTSE 100 de Londres, en los 10 mil 909.31 puntos, el IBEX 35 de España suma 0.18 por ciento, con 20 mil 60.20 enteros, mientras que el CAC 40 de Francia con 0.02 por ciento más, alcanza los 8 mil 668.66 puntos.

A nivel local los movimientos son positivos ya que el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, S&P/BMV IPC, aumenta 0.19 por ciento, en los 66 mil 960.23 puntos, mientras que el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores con 0.18 por ciento más, ronda en los mil 354.69 enteros.

Por su parte, los crudos marcadores presentan pérdidas de 0.69 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 75.29 dólares por barril, y el referencial Brent con 0.38 por ciento menos, se sitúa en los 79.05 billetes verdes por unidad.