Clima en Puebla y Morelos: Temperaturas frescas y hasta 25°C para el jueves 6 de agosto

El clima en Puebla y Morelos presentará un jueves 6 de agosto con condiciones frescas y cielo mayormente nublado en la mayor parte de la región.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica temperaturas que irán desde los 8°C hasta los 25°C. Se recomienda a los habitantes tomar precauciones por posibles lluvias ligeras en algunas zonas.

¿Qué temperatura hará mañana en Puebla y Morelos?

Para el estado de Puebla, la capital registrará una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 24.7°C. El viento soplará a 8 km/h bajo un cielo medio nublado. En Cuernavaca, Morelos, se esperan valores entre los 11°C y 24.7°C, con un viento de 6 km/h y cielo completamente nublado.

Por su parte, en Cholula, Puebla, las temperaturas estarán entre los 8.3°C y 23.7°C, con vientos similares a los de la capital poblana. Los municipios de Santa Isabel Cholula y San Andrés Cholula experimentarán rangos de 9°C a 26°C. Es importante notar la diferencia de humedad, con Cuernavaca mostrando un 68% y Puebla y Cholula un 0%.

¿Habrá lluvias mañana en Puebla y Morelos?

La probabilidad de lluvia se mantiene presente en la región, especialmente en Cuernavaca donde el cielo estará nublado. En contraste, Puebla y Cholula tendrán un cielo medio nublado, lo que sugiere una menor probabilidad de precipitaciones intensas durante el día. Estas condiciones son típicas de la temporada de lluvias.

El viento se mantendrá ligero en ambas entidades. En Puebla y Cholula, se espera un viento de 8 km/h, mientras que en Cuernavaca será de 6 km/h. Estas velocidades no representan riesgo, pero sí influirán en la sensación térmica y en la dispersión de nubes a lo largo del día. Se recomienda estar atento a los cambios.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos esta semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la región de Puebla y Morelos es el siguiente:

Jueves 6 de agosto : Máxima de 24°C, Mínima de 9°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

: Máxima de 24°C, Mínima de 9°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h. Viernes 7 de agosto : Máxima de 25°C, Mínima de 9°C, Medio nublado, viento de 9 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 9°C, Medio nublado, viento de 9 km/h. Sábado 8 de agosto: Máxima de 25°C, Mínima de 9°C, Medio nublado, viento de 8 km/h.

La tendencia general indica que las temperaturas se mantendrán estables, con mínimas alrededor de los 9°C y máximas que pueden alcanzar los 25°C. La nubosidad será una constante, variando entre cielo nublado y medio nublado. Este patrón es parte del monzón mexicano que influye en el centro del país.

¿Cómo prepararse para el clima fresco en Puebla y Morelos?

Para el jueves, se aconseja vestir ropa abrigadora, especialmente durante la mañana y la noche, cuando las temperaturas son más bajas. Aunque no se esperan lluvias intensas, llevar un paraguas o impermeable ligero es una buena idea, sobre todo si se planean actividades al aire libre en Cuernavaca, donde la probabilidad de lluvia es mayor.

La hidratación es clave, incluso con temperaturas frescas. Se recomienda beber suficiente agua a lo largo del día. Para quienes realizan actividades al aire libre, es importante revisar los pronósticos por hora y considerar el viento, que, aunque ligero, puede hacer que la sensación térmica sea más baja.

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