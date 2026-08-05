Clima en Nuevo León: Habrá calor intenso y cielo despejado este jueves 6 de agosto

Las temperaturas máximas superarán los 30°C en las principales ciudades. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cómo estará el clima en Nuevo León? El jueves 6 de agosto, la Zona Metropolitana de Monterrey enfrentará un día con calor significativo y cielo despejado, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las temperaturas máximas superarán los 30°C en las principales ciudades, lo que invita a los habitantes a tomar las precauciones necesarias ante la intensidad del sol.

¿Qué temperaturas se esperan el jueves en Nuevo León?

Para el jueves, Monterrey registrará una temperatura mínima de 19.0°C y la máxima alcanzará los 34.0°C. San Pedro Garza García, por su parte, tendrá un rango de grados entre los 18.0°C y 32.0°C. Ambas localidades disfrutarán de cielo despejado y vientos ligeros de 10 km/h.

Guadalupe experimentará temperaturas desde una mínima de 19.7°C hasta una máxima de 35.3°C. Apodaca se posiciona como la ciudad más cálida de la zona metropolitana, con grados que irán de 21.3°C a 37.3°C. Estas diferencias térmicas entre las ciudades son notables para el día.

¿Hay probabilidad de lluvias en la zona metropolitana?

El jueves se espera cielo completamente despejado en la Zona Metropolitana de Monterrey. No habrá lluvias en las ciudades principales como Monterrey, San Pedro Garza García, Guadalupe o Apodaca. Los vientos serán suaves, con velocidades entre los 10 y 16 km/h, lo que complementa el clima soleado.

A nivel nacional, el SMN prevé chubascos y lluvias fuertes en gran parte de México, con posible granizo en el occidente.

El monzón mexicano y una circulación ciclónica causarán lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua y Durango, pero estas condiciones no afectarán el clima de Nuevo León.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León este fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Jueves 6 de agosto: Máxima de 35°C, Mínima de 19°C, Despejado, viento de 12 km/h.

Viernes 7 de agosto: Máxima de 34°C, Mínima de 19°C, Poco nuboso, viento de 10 km/h.

Sábado 8 de agosto: Máxima de 33°C, Mínima de 19°C, Despejado, viento de 9 km/h.

La tendencia para los próximos días muestra un ligero descenso gradual en las temperaturas máximas, pero se mantendrán por encima de los 30°C. Las mínimas permanecerán estables en los 19°C.

El cielo seguirá mayormente despejado, con muy baja probabilidad de lluvia en la zona metropolitana.

¿Cómo protegerse del calor en Monterrey y su zona?

Frente a las altas temperaturas, es fundamental mantenerse hidratado bebiendo agua constantemente, incluso si no se tiene sed.

Se recomienda evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y 16:00 horas, las de mayor intensidad, para prevenir golpes de calor.

Para protegerse del sol, se aconseja usar ropa ligera de colores claros, gorras y gafas de sol. Es esencial aplicar bloqueador solar, sobre todo si se planean actividades al aire libre. También es importante cuidar a niños y adultos mayores, por ser más sensibles al calor.

¿Dónde consultar información oficial del clima en Nuevo León?

Para información actualizada y detallada del clima en Nuevo León, se recomienda consultar las plataformas oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de Protección Civil del Estado.

Estas fuentes ofrecen pronósticos precisos y alertas pertinentes para la seguridad de la población.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.