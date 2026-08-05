Sheinbaum no asistirá a toma de protesta de De La Espriella en Colombia: ‘Todavía no sabemos quién va’

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que habrá un representante del gobierno mexicano en la investidura de Abelardo de la Espriella en Colombia. (Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el gobierno mexicano enviará a un representante a la toma de protesta de Abelardo de la Espriella, próximo mandatario de Colombia, y descartó que asista en persona.

Admitió que “todavía no sabemos quién” será el funcionario que represente a su gobierno en el evento de la investidura de De la Espriella el próximo 7 de agosto.

“Va a ir alguien del gobierno; todavía no tenemos determinado quién va a estar ahí, pero habrá alguna representación”, comentó en la mañanera del 5 de agosto.

A la fecha, el gobierno federal no emitió una felicitación formal tras confirmarse el triunfo de Abelardo de la Espriella en las elecciones en junio. Esto como parte de una diferencia ideológica con el próximo presidente de Colombia.

¿Quiénes confirmaron la asistencia a la toma de protesta de De la Espriella?

Entre los funcionarios extranjeros que confirmaron su asistencia a la toma de protesta de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, aparecen figuras de la “nueva derecha latinoamericana”.

Javier Milei, mandatario de Argentina; José Antonio Kast, de Chile; Daniel Noboa, de Ecuador, asistirán al evento de la investidura.

También estarán el rey Felipe VI de España; Santiago Peña, de Paraguay; Laura Fernández, de Costa Rica; José Raúl Mulino, de Panamá; Luis Abinader, de República Dominicana; y Nasry Asfura, de Honduras.

Por su parte, El Salvador y Guatemala serán representados por sus vicepresidentes Félix Ulloa y Karin Herrera, respectivamente.

El primer ministro de Curazao, Gilmar Pisa, asistirá en representación del Reino de los Países Bajos. Mientras que en el caso de Brasil asistiría el canciller Mauro Vieira.

Una de las participaciones más controversiales será la del ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar. Ya que una vez que rinda protesta, De la Espriella reanudará las relaciones diplomáticas, luego que en mayo de 2024 Gustavo Petro rompiera los lazos en rechazo al genocidio en Gaza.

Pese a la cercanía que proyecta Abelardo de la Espriella con Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos no confirmó que el presidente republicano asista al evento. En tanto, se espera una delegación de alto nivel.

Se trata de una investidura inédita, pues será la primera vez en la historia reciente en que un presidente jura el cargo fuera de Bogotá; la ceremonia se llevará a cabo en Cali.

“Mi posesión, queridos compatriotas, para que estén tranquilos, será una ceremonia austera”, aseguró en sus redes sociales el presidente electo.

Con información de EFE.