Clima en CDMX y Edomex: Cielo nublado y ambiente fresco para el jueves 4 de agosto

Así estará el clima en CDMX y el Estado de México para el jueves 6 de agosto.

El Valle de México se prepara para un jueves 6 de agosto con condiciones frescas y cielos cubiertos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un día con temperaturas bajas durante la mañana y un ambiente templado por la tarde en la Ciudad de México y el Estado de México. Se esperan condiciones de cielo nublado en la mayor parte de la región.

¿Qué temperatura hará mañana en CDMX y Edomex?

En la Ciudad de México, las temperaturas estarán entre 10.0°C como mínima y 23.7°C como máxima. El viento soplará a 5 km/h, manteniendo un ambiente fresco. Por su parte, Toluca registrará las temperaturas más bajas, con una mínima de 5.7°C y una máxima de 19.3°C.

Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, tendrá un rango de 9.3°C a 23.7°C, con vientos de 6 km/h. Ecatepec de Morelos experimentará una mínima de 9.7°C y una máxima de 24.7°C, con vientos de 5 km/h. La diferencia de grados entre las ciudades será notable.

¿Habrá lluvias este jueves en la CDMX y Edomex?

Para este jueves, el pronóstico indica cielo nublado en la Ciudad de México y en los principales municipios del Estado de México, como Toluca, Naucalpan de Juárez y Ecatepec de Morelos. Aunque no se esperan lluvias intensas en la zona, el SMN alerta sobre la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el centro del país.

Las condiciones del clima en el Valle de México se mantendrán con nubosidad predominante a lo largo del día. El viento, en general, será ligero, con velocidades que no superarán los 7 km/h en las zonas más ventosas. Es importante estar atento a cualquier cambio en las condiciones atmosféricas.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex los próximos días?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Jueves 6 de agosto : Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

: Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h. Viernes 7 de agosto : Máxima de 23°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

: Máxima de 23°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h. Sábado 8 de agosto: Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

La tendencia para el fin de semana en el Valle de México es de cielos nublados y temperaturas estables, sin grandes cambios. A nivel nacional, continuará la probabilidad de lluvias fuertes y chubascos, con el monzón mexicano afectando el noroeste y una circulación ciclónica en altura que traerá más lluvias.

¿Qué precauciones tomar por el clima fresco en el Valle de México?

Ante las temperaturas frescas, especialmente por la mañana y noche, se recomienda usar ropa abrigadora. Es importante mantenerse hidratado, incluso si el ambiente no es caluroso. Planificar las actividades al aire libre considerando el cielo nublado ayudará a evitar sorpresas por posibles cambios repentinos en el clima.

Se aconseja a los habitantes de la Ciudad de México, Toluca, Naucalpan de Juárez y Ecatepec de Morelos estar preparados para un día con poca presencia del sol. Llevar un suéter o chamarra ligera será útil, especialmente si se planea salir temprano o regresar tarde a casa. La prevención es clave para la salud.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial del clima?

Para obtener información detallada y actualizada sobre el clima en la Ciudad de México y el Estado de México, se recomienda consultar las fuentes oficiales. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil ofrecen reportes constantes para que la población se mantenga informada y tome las precauciones necesarias ante las condiciones atmosféricas.

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