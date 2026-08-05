Zona Metropolitana de Guadalajara espera cielo nublado y temperaturas frescas este jueves 6 de agosto

Para mantenerse informado sobre cualquier cambio en el pronóstico o alertas climáticas, se aconseja consultar las fuentes oficiales. (Foto: Cuartoscuro)

Este jueves 6 de agosto, la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, espera un día con predominio de cielo nublado y temperaturas agradables.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que las condiciones se mantendrán estables en la región, aunque el occidente del país podría experimentar chubascos aislados.

Este clima influirá en las actividades cotidianas de los habitantes.

¿Qué temperaturas se esperan en las ciudades de Jalisco?

En Guadalajara, la capital, las temperaturas estarán entre 12.3°C como mínima y 28.0°C como máxima. Los municipios de Guadalajara registrarán valores actuales alrededor de los 26.8°C. Por su parte, en Zapopan, los termómetros marcarán una mínima de 12.0°C y una máxima de 28.3°C. La temperatura actual en Zapopan es cercana a los 26.7°C.

Para San Pedro Tlaquepaque, se anticipan temperaturas que irán desde los 12.3°C hasta los 28.0°C. En este municipio, la temperatura actual se encuentra cerca de los 26.8°C. De manera similar, en Tonalá, el clima del día estará entre los 12.3°C de mínima y los 28.0°C de máxima, con una temperatura actual de unos 27.0°C.

¿Habrá lluvias o viento en la Zona Metropolitana?

El cielo permanecerá nublado en toda la Zona Metropolitana de Guadalajara. Se prevén vientos ligeros de aproximadamente 4 km/h en las principales ciudades como Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá.

A nivel nacional, el SMN alerta sobre la continuidad de chubascos y lluvias fuertes en gran parte del país, con posible caída de granizo en el Occidente.

Este panorama general indica que, aunque no se esperan lluvias intensas directamente en la Zona Metropolitana de Guadalajara para el jueves, la región Occidente de México sí tiene una probabilidad de precipitaciones.

La circulación ciclónica en altura y el monzón mexicano influirán en el clima de estados cercanos, lo que mantiene la atmósfera con bastante humedad.

¿Cómo estará el clima en Jalisco este fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Jueves 6 de agosto: Máxima de 30°C, mínima de 13°C, medio nublado, viento de 4 km/h.

Viernes 7 de agosto: Máxima de 28°C, mínima de 13°C, cielo nublado, viento de 4 km/h.

Sábado 8 de agosto: Máxima de 26°C, mínima de 11°C, cielo nublado, viento de 4 km/h.

La tendencia para el fin de semana en Jalisco es una gradual baja en las temperaturas máximas, pasando de los 30°C del jueves a los 26°C el sábado. Las mínimas también descenderán ligeramente.

El cielo se mantendrá mayormente nublado, lo que ayudará a mitigar la sensación de calor durante el día y favorecerá un ambiente fresco por las mañanas.

¿Qué recomendaciones seguir ante este clima en Jalisco?

Ante las condiciones de cielo nublado y temperaturas moderadas, se recomienda mantenerse hidratado, especialmente si se realizan actividades al aire libre.

Aunque no se esperan temperaturas extremas, es prudente beber suficiente agua y evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día si el cielo se despeja momentáneamente.

Para salir de casa, se sugiere usar ropa ligera y cómoda. Dada la probabilidad de chubascos en la región Occidente, aunque no se pronostican lluvias fuertes directamente en la ZMG, llevar un paraguas o una chamarra ligera puede ser útil.

Planificar actividades en horarios de menor insolación también es una buena medida preventiva.

¿Dónde consultar las alertas climáticas en Jalisco?

Para mantenerse informado sobre cualquier cambio en el pronóstico o alertas climáticas, se aconseja consultar las fuentes oficiales.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil de Jalisco ofrecen actualizaciones constantes. Estar atento a sus comunicados es clave para la seguridad y bienestar de los ciudadanos en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.