‘Repechaje’ de la UNAM se pone ‘rudo’: Las carreras que más aciertos piden para el examen de control

Más de una tercera parte de los aspirantes originales del proceso de admisión a la UNAM 2026 podrán tomar el examen de control.

El ‘repechaje’ de la UNAM continúa este miércoles 5 de agosto con la publicación del puntaje mínimo necesario para presentar el examen de control la próxima semana en cuatro sedes, incluyendo la Ciudad de México.

Recuerda que hay dos grupos de aspirantes convocados para el examen de control: El primero, el de las personas que ya habían recibido un mensaje de notificación de ingreso por haber aprobado la prueba.

La información publicada este miércoles 5 de agosto va para el segundo grupo: Los aspirantes de la UNAM que obtuvieron una puntuación igual o mayor al puntaje mínimo con el que se logró el ingreso, entre 2021 y 2026, al mismo programa educativo, campus y modalidad de estudio.

¿Dónde y cómo consultar si puedes presentar el examen de control de la UNAM?

La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) de la UNAM publicó el criterio de convocatoria para la admisión a sus 220 licenciaturas del ciclo escolar 2026/2027-1.

El principio es simple: Los aspirantes deberán buscar la carrera, plantel y modalidad para la que aplicaron en el proceso de admisión 2026. Si su puntaje fue igual o mayor al que aparece en el sitio, entonces sí podrán hacer el examen de control de la UNAM.

Por ejemplo, el puntaje mínimo para la carrera de Ciencias de Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, modalidad escolarizada, es de 94 aciertos. Si tuviste eso o más, podrás obtener tu cita para el examen de control el próximo viernes 7 de agosto.

Examen de control de la UNAM: Las carreras que piden más aciertos

Con base en lo publicado por la Universidad, estas son las licenciaturas más ‘exclusivas’:

¿Cuándo será el examen de control de la UNAM 2026?

La Universidad realizará esta prueba de manera presencial durante la próxima semana en cuatro sedes repartidas por la República Mexicana:

León, Guanajuato (12 y 13 de agosto). Oaxaca, Oaxaca (13 de agosto). Tijuana, Baja California (15 y 16 de agosto). Ciudad de México (17, 18 y 19 de agosto).

Si tienes el puntaje mínimo requerido para tu carrera, entra al micrositio del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura el próximo viernes 7 de agosto. Al dar clic en la opción ‘TU SITIO’, obtendrás la fecha, horario, sede y la documentación requerida para tu examen de control.

(UNAM)

La Universidad calculó que cerca de 58 mil de los 158 mil aspirantes originales están ‘calificados’ para presentar el examen de control. Debido a esta prueba ‘extra’, los alumnos de nuevo ingreso de la UNAM iniciarán clases hasta el próximo lunes 31 de agosto, tres semanas después de la fecha original.

Diversos aspirantes ya presentaron amparos relacionados con el proceso de admisión de la UNAM 2026. El primer fue tramitado por Yamile Flor Nechar Álvarez, aspirante a la carrera de Derecho, quien reclama la negativa de la Universidad de recibir documentos y negar la inscripción.

Otros dos amparos fueron presentados ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México por Óscar Josias Sánchez Ramos, quien reclama la “cancelación” del examen, mientras que la joven Edith González Barrios y otros aspirantes a las carreras de Médico Cirujano y/o Derecho reclaman la decisión de anular el examen para acceder a la carreras antes mencionadas.

Con información de Fernando Merino