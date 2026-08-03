¿Hicieron trampa como en la UNAM? Exponen irregularidades en examen para maestros de la USICAMM

Ya no solo hay reportes de trampa en el examen de la UNAM. La Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) informó que hubo aspirantes con inconsistencias en el instrumento de promoción horizontal.

La prueba del 1 de agosto pasado recibió a 52 mil 974 maestras y maestros, un 97 por ciento de lo previsto, y entre ellos se identificaron “conductas indebidas” en aspirantes que fueron dados de baja.

Dichas conductas indebidas fueron registradas durante la aplicación de la prueba en línea, y en ellas se observa como dos aspirantes utilizaron su celular.

Además, se observa cómo una mujer presuntamente utilizó la identidad de otra para la prueba, esto con una fotografía impresa.

En días pasados, el 30 de julio, USICAMM reportó el caso de una persona que ofrecía apoyo para el instrumento de promoción horizontal por 8 mil pesos, a lo que respondieron con una denuncia formal por la oferta fraudulenta.

Finalmente, USICAMM llamó a estar pendientes de sus redes sociales para la publicación de resultados del instrumento de promoción horizontal, que es una apreciación de conocimientos y aptitudes clave para acceder a mejoras salariales.

UNAM retrasa inicio de clases por examen de control

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que se retrasará el inicio del ciclo escolar 2026-2027 para los alumnos de nuevo ingreso para el 31 de agosto.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, dio a conocer el retraso en el ciclo escolar, además de que el martes 4 de agosto presentarán información sobre las fechas y sedes del examen de control de la UNAM.

La medida aplicará para todos los alumnos, es decir, los que entren luego del examen presencial de la UNAM, y los que cuentan con su pase reglamentado.

El resto de la comunidad universitaria comenzará el ciclo escolar 2026-2027 de la UNAM el lunes 17 de agosto, mientras los de nuevo ingreso avanzarán con los procesos de inscripción.