Temporada 4 de ‘Ted Lasso’: Fecha de estreno, calendario, trama, dónde ver y lo que debes saber

'Ted Lasso' está de regreso con una cuarta temporada (Foto: Cortesía Apple TV).

Después de tres años de ausencia, la serie Ted Lasso vuelve con una nueva historia abre una etapa distinta para una de las comedias más galardonadas de los últimos años.

La serie protagonizada por el actor Jason Sudeikis estrena su cuarta temporaday retoma la historia justo después del emotivo final que muchos creían definitivo, aunque con un giro completamente distinto.

Lejos de repetir la fórmula de las primeras entregas, la nueva temporada cambia el rumbo del entrenador estadounidense, quien regresa al Richmond para asumir un reto inédito: dirigir a su nuevo equipo de futbol femenil.

¿Cuándo se estrena la temporada 4 de ‘Ted Lasso’?

La temporada 4 de Ted Lasso se estrena el miércoles 5 de agosto de 2026 exclusivamente en mediante Apple TV+.

A diferencia de otras producciones que liberan todos sus capítulos al mismo tiempo, la plataforma de streaming apuesta nuevamente por un lanzamiento semanal.

La temporada está compuesta por 10 episodios, con un nuevo capítulo cada miércoles hasta el 7 de octubre, fecha en la que llegará el final de temporada.

El calendario de estrenos queda de la siguiente forma:

Episodio 1: 5 de agosto

Episodio 2: 12 de agosto

Episodio 3: 19 de agosto

Episodio 4: 26 de agosto

Episodio 5: 2 de septiembre

Episodio 6: 9 de septiembre

Episodio 7: 16 de septiembre

Episodio 8: 23 de septiembre

Episodio 9: 30 de septiembre

Episodio 10 (final): 7 de octubre

Hannah Waddingham y Juno Temple regresan a 'Ted Lasso' (Foto: Cortesía Apple TV).

¿De qué trata la temporada 4 de ‘Ted Lasso’?

La historia retoma los acontecimientos del cierre de la tercera temporada, cuando Ted decidió regresar a Kansas para estar más cerca de su hijo Henry y priorizar su vida familiar.

Sin embargo, el entrenador volverá a Inglaterra tras recibir una nueva propuesta. Ahora encabezará al equipo femenil de segunda división del AFC Richmond, un desafío completamente distinto al que enfrentó con el plantel varonil.

De acuerdo con la sinopsis oficial, Ted deberá construir un nuevo grupo competitivo mientras el equipo aprende a “dar el salto antes de mirar”, una filosofía que marcará esta nueva etapa de la serie.

La cuarta temporada también explorará las diferencias que enfrenta el futbol femenil, desde una menor exposición mediática hasta recursos y patrocinadores más limitados, sin dejar de lado el característico humor y optimismo que hicieron popular a la producción.

'Ted Lasso' regresa como entrenador a Richmond (Foto: Cortesía Apple TV).

Elenco de ‘Ted Lasso’ temporada 4: ¿Quién es quién en la serie?

El reparto de Ted Lasso mantiene a varios de los personajes principales que acompañaron a Ted durante las primeras tres temporadas. Regresan:

Jason Sudeikis como Ted Lasso

Hannah Waddingham como Rebecca Welton

Juno Temple como Keeley Jones

Brett Goldstein como Roy Kent

Brendan Hunt como Coach Beard

Jeremy Swift como Leslie Higgins

Entre las nuevas incorporaciones destacan Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern y Grant Feely, quien ahora interpreta a Henry, el hijo de Ted.

Tanya Reynolds se une al elenco de 'Ted Lasso' (Foto: Cortesía Apple TV).

¿Qué pasó al final de la temporada 3? Repaso previo a ‘Ted Lasso 4′

La tercera temporada concluyó con Ted renunciando como entrenador del AFC Richmond para regresar a Estados Unidos y recuperar el tiempo con su hijo.

Mientras tanto, el exjugador Roy Kent asumió un papel más importante dentro del club, Rebecca conservó el control del equipo tras vender parte de sus acciones a la afición y Keeley impulsó el proyecto para crear un equipo femenil, idea que ahora sirve como punto de partida para la cuarta temporada.

Este nuevo arco narrativo representa un reinicio parcial para la serie. Incluso, el cocreador y protagonista Jason Sudeikis ha adelantado que esta historia fue concebida como el inicio de una nueva etapa, distinta de la trilogía original que concluyó en 2023.