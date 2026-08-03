⁠LMB sanciona a Danry Vásquez, de Toros de Tijuana, y a otros beisbolistas por pelea en el terreno de juego

Danry Vázquez fue sancionado por la LMB tras iniciar una pelea campal dentro del terreno del campo. (Foto: Cuartoscuro/LMB)

La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) anunció la suspensión inmediata e indefinida del jardinero venezolano Danry Vásquez, luego de iniciar una violenta pelea durante el encuentro entre Toros de Tijuana y Acereros de Monclova.

La decisión de la sanción fue tomada después del enfrentamiento ocurrido el domingo 2 de agosto, cuando una jugada rutinaria terminó en una batalla campal entre jugadores de ambos equipos de la LMB.

¿Qué hizo Danry Vásquez?

La agresión ocurrió en la cuarta entrada del juego de la Liga Mexicana de Beisbol. Tras quedar atrapado en un rundown entre tercera base y home, Danry Vásquez fue puesto out por el tercera base de Acereros, Rodolfo Amador.

Inmediatamente después de recibir el toque, el jardinero venezolano reaccionó con varios golpes al rostro de Amador, quien cayó al terreno. Mientras el pelotero de Monclova permanecía en el suelo, Vásquez le propinó una patada, lo que provocó que ambas bancas se vaciaran y se desatara una pelea generalizada.

Durante el altercado también fueron expulsados el lanzador Adonis Medina, de Toros de Tijuana, así como Ryan Hernández y Jecksson Flores, de Acereros de Monclova. Hernández incluso sufrió una fractura en un brazo y tuvo que ser trasladado en ambulancia para recibir atención médica.

LMB anuncia suspensión indefinida contra Darny Vázquez y sanciones contra otros beisbolistas

Tras revisar los hechos, la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) informó que Danry Vásquez queda suspendido de manera inmediata e indefinida, por lo que no podrá participar con ningún club del circuito mientras permanezca vigente la sanción.

La medida prácticamente deja al jardinero fuera de la recta final de la temporada y de una eventual participación de Toros de Tijuana en los playoffs, mientras la liga determinó castigos adicionales contra otros beisbolistas implicados en la pelea.

Acereros:

Ryan Hernández: Suspensión de seis juegos y multa.

Wilner Ríos: Suspensión de cuatro juegos y multa.

Coach Carlos Alberto Gastélum: Suspensión de tres juegos y multa.

Alan Trejo: Suspensión de dos juegos y multa.

Jackson Flores: Suspensión de un juego y multa.

Toros

Danry Vázquez: Suspensión de manera indefinida y multa.

Adonis Medina: Suspensión de cinco juegos y multa.

Coach Luis Ugueto: Suspensión de dos juegos y multa.

De acuerdo con la LMB, la suspensión comienza a partir de los compromisos de cada equipo del martes 4 de agosto.

Danry Vázquez tiene antecedentes de violencia

En agosto de 2016, cuando pertenecía a los Houston Astros, Danry Vásquez fue arrestado tras agredir a su entonces pareja en las escaleras del estadio de los Corpus Christi Hooks.

Aunque recuperó su libertad tras pagar una fianza y alcanzó un acuerdo con la fiscalía, el caso cobró relevancia dos años después. En marzo de 2018 se difundió un video de las cámaras de seguridad en el que se observa al jardinero mientras golpea y jala del cabello a la mujer durante la agresión.

Por el acuerdo judicial, Vásquez pagó una multa y asumió el compromiso de no volver a ejercer violencia contra una persona con la que mantuviera una relación sentimental. Sin embargo, la difusión del video llevó a los Astros a cortar cualquier vínculo con el jugador y marcó el fin de su carrera dentro del beisbol afiliado a la MLB.