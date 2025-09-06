VIDEO: ¿Quién es la ‘Karen de Filadelfia’? Mujer quita pelota a niño cumpleañero en juego de Grandes Ligas

En el juego de Filis vs. Marlins de la MLB, una mujer discutió con un hombre y su hijo por una pelota.

Lo que parecía un momento perfecto ‘padre-hijo’ durante un juego de Grandes Ligas lo opacó una mujer, a quien en redes sociales apodaron la ‘Karen de Filadelfia’ por su actuar en contra del menor, que además celebraba su cumpleaños.

Pese al mal momento, la historia tuvo un final feliz con el pequeño recibiendo obsequios de los Philadelphia Phillies, de manos del mismísimo lanzador Harrison Bader.

¿Y la mujer? Aunque en redes sociales aseguran que encontraron su identidad, no hay ninguna confirmación ni de los equipos de la MLB, ni de ningún otro sitio.

Esto pasó en el partido de Filis de Filadelfia vs. Marlins de Miami en la MLB

Este viernes, los Filis de Filadelfia obtuvieron una victoria por 9-3 sobre los Marlins de Miami. Y aunque esto causó emocionó a sus aficionados, más ruido hubo por un momento que involucra a un padre con su hijo, y una mujer mayor.

Cuando Bader disparó un jonrón solitario de 125 metros (justo después del batazo de 128 metros de Brandon Marsh) hacia las gradas del jardín izquierdo, en la cuarta entrada en el loanDepot Park, varios aficionados se apresuraron a adueñarse de la pelota de beisbol.

La pelota voló al área de aficionados, donde el padre de un niño la cachó. (Cuartoscuro / Gemini Ai)

Sin embargo, un hombre la toma y se la entrega a un niño, abrazándolo. Curiosamente, era el cumpleaños del pequeño, que al igual que el hombre (su papá), llevaban atuendo de los Filis, lo que causó más emotividad en el momento.

Pero aquella escena tierna y de buena suerte en un cumpleaños se opacó por completo gracias a una mujer, también vestida con ropa de Filadelfia, quien se acercó y pareció gritarle al hombre, pidiéndole la pelota.

Con el afán de evitar cualquier confrontación con la mujer, quien aparentemente argumentó que ella fue la primera en cachar la pelota, tomó el ‘premio’ del guante de ‘beis’ a su hijo y se la dio a ella.

No está claro a partir de los videos que circulan en las redes sociales quién aseguró inicialmente la pelota cuando aterrizó, pero el momento se hizo rápidamente viral y causó indignación en miles de fanáticos de Grandes Ligas, quienes presuntamente dieron con la identidad de aquella mujer.

Usuarios identifican a la ‘Karen de Filadelfia’ como Cheryl Richardson-Wagner: ¿Quién es?

Aunque la identidad de aquella mujer no es totalmente oficial, algunos usuarios indignados comenzaron a indagar en Internet y aseguraron que se trata de Cheryl Richardson-Wagner.

Según aquellos que dieron con el perfil de LinkedIn de Cheryl Richardson-Wagner (que ya no está disponible), la mujer se graduó de la Universidad de Vermont y trabaja en servicios sociales en The Evergreens, lo cual no se pudo verificar.

Cheryl Richardson-Wagner niega ser mujer viral

Pese a que algunos revelaron la presunta identidad de aquella mujer que se viralizó en el juego de MLB, lo cierto es que hay perfiles de redes sociales de Cheryl Richardson-Wagner donde, aseguran, no es la misma mujer.

“Bueno, chicos… NO soy la ‘mamá loca’ de Filadelfia (pero me encantaría estar tan delgada como ella y moverme tan rápido)… y soy fan de los Red Sox”, escribió en una publicación de Facebook que también puso como foto de perfil en Instagram.

Presunto perfil de Cheryl Richardson-Wagner, mujer apodada 'Karen de los Filis', en Instagram. (Foto: Captur de pantalla Instagram)

Además, circula un comentario de la misma publicación donde, aparentemente, espera las disculpas de aquellos que difundieron erróneamente su identidad.

“Parece que soy tendencia en Twitter. Me pregunto si recibiré disculpas de toda esta gente cuando se descubra al verdadero culpable”.

Niño recibe regalos de los Filis y Marlins por su cumpleaños

Detrás de esta historia, que retrata una aparente ‘injusticia’, hubo un final feliz, pues después del juego, el pequeño Lincoln recibió una serie de regalos, incluyendo el conocer a Harrison Bader.

Un miembro del personal de los Marlins le dio al niño un paquete de premios y otra pelota de béisbol mientras los aficionados sentados cerca de ellos en las gradas aplaudían. El niño terminó yéndose a casa con un bate autografiado por Bader, quien se reunió con él fuera del vestuario de los Filis después del juego.

Marcus Lemonis, CEO de Camping World y estrella del reality de CNBC “The Profit”, publicó más tarde en su cuenta de X que pagaría para que el joven aficionado y su familia asistieran a la Serie Mundial.

“Y también acabas de ganar una casa rodante”, publicó.

Con información de AP