Wall Street ‘resbala’ por nuevos ataques de EU a Irán: Dow Jones cae 0.03%

Los principales índices accionarios en Wall Street operan cerca de máximos históricos a medida que los participantes del mercado asimilan cifras económicas en Estados Unidos, como un aumento mensual del índice de precios PCE durante abril.

El Dow Jones es el único que registra un descenso de 0.03 por ciento, en los 50 mil 627.97 enteros, mientras que los aumentos son de 0.47 por ciento para el Nasdaq con 26 mil 804.64 puntos, y el S&P 500 con 0.41 por ciento más, ronda en los 7 mil 550.72 enteros.

“La atención del mercado estará centrada en reportes corporativos y en la publicación del índice PCE de inflación, uno de los indicadores preferidos de la Reserva Federal, previo a la primera reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) bajo el liderazgo de Kevin Warsh el próximo mes”, detallaron analistas de GBM.

Estados Unidos anunció este jueves un nuevo ataque contra Irán, el segundo de la semana, al que el país persa dijo haber respondido con una ofensiva contra una base aérea estadounidense.

Al mismo tiempo, continúan las conversaciones indirectas entre EE. UU. e Irán para poner fin al conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético.

En el plano corporativo, Dell subía 3.70 por ciento. La tecnológica, que ha crecido en bolsa 152 por ciento en lo que llevamos de 2026, tiene previsto anunciar los resultados del primer trimestre fiscal al toque de la campana.

¿Cómo cotiza la BMV hoy, 28 de mayo?

En nuestro país, los dos centros bursátiles presentan descensos de 0.89 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se coloca en las 69 mil 396.84 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 385.98 enteros, cede 1.49 por ciento.

Sin embargo, los índices accionarios en Europa anticipan pérdidas de 0.83 por ciento, para el FTSE 100 de Londres, en los 10 mil 417.81 puntos, el IBEX 35 de España, resta 0.46 por ciento, en los 18 mil 298.10 enteros, le sigue el DAX en Alemania con 0.43 por ciento menos, en las 25 mil 71.42 unidades, y el CAC 40 de Francia que resta 0.27 por ciento, alcanza los 8 mil 185.51 puntos.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 89.10 dólares por barril, ya que suma 0.50 por ciento, mientras que el Brent con 0.15 por ciento más, cotiza en los 94.38 billetes verdes por unidad.

Con información de EFE.