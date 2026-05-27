Gobierno de Trump niega acuerdo con Irán sobre condiciones para reabrir el Estrecho de Ormuz

EU e Irán siguen sin acuerdo definitivo sobre el estratégico estrecho de Ormuz, aclaró la Clasa Blanca. (EFE)

El gobierno de Donald Trump desmintió un informe de la televisión estatal iraní sobre un supuesto borrador de acuerdo de paz provisional que afirmaba que el tráfico marítimo a través del Estrecho de Ormuz podría volver a la normalidad en un plazo de un mes tras su entrada en vigor.

“Este informe de los medios controlados por Irán no es cierto y el memorando de entendimiento que supuestamente publicaron es una completa invención”, declaró la Casa Blanca en una publicación en redes sociales el miércoles. “Nadie debería creer lo que publican los medios estatales iraníes”.

El precio del petróleo cayó tras el informe iraní, con el Brent desplomándose casi 4 por ciento hasta ubicarse por debajo de los 96 dólares por barril. Esta semana acumula una baja superior a 7 por ciento, mientras los operadores muestran mayor optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo.

Otros puntos clave reportados por la agencia estatal iraní IRIB incluyeron el levantamiento del bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes y la retirada de la armada estadounidense de las aguas cercanas a Irán.

El borrador también señalaba que Irán y Omán contarían con un mecanismo para supervisar el tráfico marítimo en el Estrecho. Este punto representa uno de los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo, ya que Estados Unidos insiste en garantizar el libre tránsito de embarcaciones. Omán evitó pronunciarse en las últimas semanas sobre las declaraciones iraníes y únicamente confirmó que ambos países mantienen diálogo sobre la administración del estrecho.

Según un informe de la televisión estatal iraní, la gestión del paso de buques, las inspecciones y el cobro de tarifas quedarían bajo decisión de la República Islámica y se ejecutarían en coordinación con Omán. El reporte agregó que Irán no se comprometió a reabrir el estrecho de manera incondicional.

Irán y Estados Unidos negocian una prórroga de aproximadamente dos meses para su alto el fuego y la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz. El cierre efectivo de esta vía marítima por parte de Teherán al inicio de la guerra en febrero disparó los precios del petróleo y del gas natural, además de aumentar la presión inflacionaria a nivel mundial.

¿Cuáles son los avances de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán?

Tanto Irán como Estados Unidos afirmaron que las conversaciones, mediadas por países como Pakistán y Qatar, muestran avances. Marco Rubio, secretario de Estado del presidente Donald Trump, declaró el martes que aún se necesitarían algunos días para alcanzar un acuerdo.

Según un diplomático con conocimiento de la visita, una delegación iraní regresó recientemente a Teherán tras intensas conversaciones en Doha, capital de Qatar, con resultados positivos.

Las negociaciones, en coordinación con Estados Unidos, abordaron temas relacionados con el Estrecho de Ormuz y el uranio altamente enriquecido de Irán. También incluyeron el debate sobre fondos congelados de Teherán como parte de un eventual acuerdo final, dijo el diplomático, quien pidió mantener el anonimato por tratarse de conversaciones privadas.

La tensión continúa elevada. El lunes por la noche, Estados Unidos mató a varios soldados iraníes en un ataque contra embarcaciones que, según Washington, colocaban minas cerca del estrecho. Irán respondió contra aviones estadounidenses y aseguró que derribó un dron.

“Los contactos indirectos con los estadounidenses continúan”, declaró el miércoles en Rusia Ali Bagheri-Kani, subsecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, donde participa en un foro de seguridad. “Hasta que no lleguemos a un acuerdo sobre todos los temas, no existe ningún acuerdo”.

“No cabe duda de que las condiciones para el paso por el Estrecho de Ormuz y el procedimiento para hacerlo no serán los mismos que antes”, declaró Bagheri-Kani. “Se introducirá un procedimiento completamente diferente. Irán y Omán, como países costeros vecinos, mantienen conversaciones para determinar un nuevo mecanismo de paso por el estrecho de Ormuz”.

Las partes en conflicto, que pactaron un frágil alto el fuego a principios de abril, también deberán acordar qué porcentaje de los activos financieros iraníes se descongelará y con qué rapidez.

El martes, medios estatales iraníes informaron que Teherán exige el descongelamiento de 12 mil millones de dólares una vez que se alcance el acuerdo provisional, denominado memorando de entendimiento por ambas partes.

Es probable que los sectores de línea dura contra Irán en Estados Unidos, incluido el senador Lindsey Graham, rechacen esa medida y presionen a Trump para retomar los bombardeos contra el país.

Otro posible obstáculo surge de la guerra paralela en Líbano entre Israel y los militantes de Hezbolá, respaldados por Teherán.

Israel intensificó sus ataques en los últimos días y aseguró que sus fuerzas terrestres avanzan dentro del territorio libanés.

Las fuerzas israelíes avanzarán más allá de una franja de aproximadamente 10 kilómetros hacia el sur de Líbano, informó el ejército. Israel también aumentó los ataques en otras regiones del país y el martes abatió en Gaza al nuevo líder del brazo militar de Hamás, otro grupo aliado de Teherán.

Irán insiste en que el alto el fuego debe incluir “todos los frentes”, incluido Líbano. Israel, que inició la guerra tras bombardear Irán junto con Estados Unidos, rechaza restricciones sobre sus operaciones en territorio libanés. El gobierno israelí argumenta que sus acciones buscan proteger a las comunidades fronterizas y responder a los ataques con cohetes y drones de Hezbolá.

Hezbolá, clasificada como organización terrorista por Estados Unidos, “cruzó todas las líneas rojas” con una oleada de ataques letales con drones, declaró Eli Cohen, ministro del gabinete de seguridad de Benjamin Netanyahu, a la radio del ejército israelí.

Varios drones explosivos cayeron el miércoles en territorio israelí cerca de la frontera con Líbano, según informaron las Fuerzas de Defensa de Israel.