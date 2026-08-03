Jordan Salinas, el hombre que enfrentó al tirador de Idaho, se entrenó tras sobrevivir a otra matanza

Jordan Salinas, un trabajador de la salud, enfrentó al atacante durante el tiroteo en un restaurante de Idaho. (Captura de pantalla de video).

Jordan Salinas, el hombre que respondió al atacante durante el tiroteo en un restaurante de hamburguesas de Twin Falls (Idaho), en el que murieron tres personas y otras siete resultaron heridas, había comenzado a entrenarse con armas tras un tiroteo masivo ocurrido en 2021.

Salinas, un trabajador de la salud de 35 años originario de Kimberly, hizo lo posible para impedir el tiroteo masivo en el que se vio en vuelto el sábado pasado cuando intentaba comer una hamburguesa con su novia en el restaurante In-N-Out.

El hombre respondió de una manera “automática” y “mecánica”, según declaró al periódico local Idaho Statesman.

Con una pistola semiautomática FN Five-seveN, Salinas puso en práctica años de entrenamiento que inició tras el tiroteo de 2021 en el centro comercial Boise Towne Square, donde un hombre de 27 años mató a dos personas e hirió a otras cuatro.

Salinas explicó que consideraba que él y su hermano podían ser “objetivos fáciles” para un tirador, una preocupación que surgió porque es el cuidador a tiempo completo de su hermano, quien utiliza una silla de ruedas.

El sábado, Salinas, que se encontraba con su novia en el local de hamburguesas, enfrentó al tirador identificado por las autoridades como Chad Williams, de 24 años, quien disparaba con un rifle contra los vehículos junto a la ventanilla del servicio para autos. Salinas levantó su pistola con ambas manos y abrió fuego.

Williams también recibió disparos de las autoridades y de un agente fuera de servicio, aunque, según la policía, el atacante fue hallado muerto cerca del restaurante a causa de una herida de bala autoinfligida.

“Creemos que sus acciones ayudaron a alejar al sospechoso del lugar, evitando así más víctimas”, dijo el jefe de policía de Twin Falls, Matthew Hicks, sobre Salinas.

“Queremos tomarnos un momento para elogiar las acciones del agente fuera de servicio y del ciudadano, y su heroica acción para detener este incidente”, añadió.

Jack Johnson, el sheriff del condado de Twin Falls, dijo: “Estas personas son verdaderos héroes en nuestra comunidad. Desviaron al atacante y, sin duda, salvaron muchas vidas”.

Hasta el momento, las autoridades no han esclarecido las causas ni el motivo detrás del tiroteo masivo ocurrido el 1 de agosto de 2026.

Tras el ataque del fin de semana en Idaho, Estados Unidos ha superado los 280 tiroteos masivos, según los datos de Gun Violence Archive, que recopila los incidentes armados en el que cuatro o más personas resultan heridas de bala.