Tiroteo en Seattle: Identifican al mexicano Carlos Sánchez como una de las víctimas

La hipótesis central es que el tiroteo inició por un fuego cruzado entre dos personas. (Foto: EFE)

Autoridades identificaron a las tres víctimas mortales, entre ellos un inmigrante mexicano, que dejó un tiroteo el pasado domingo 26 de julio en la ciudad estadounidense de Seattle, mientras continúa la búsqueda de un tercer sospechoso del incidente en el que, además, cuatro personas resultaron heridas, entre ellas un niño de dos años.

La Oficina del Médico Forense del condado de King identificó a los fallecidos como Carlos Israel Sánchez Villalba, de 44 años; Ashley Whitehead, de 56; y Junior Cee Niko Semo, de diecinueve años, quien se cree es uno de los sospechosos involucrados en el tiroteo.

Entre los cuatro heridos figuraba un niño de dos años, que se encuentra hospitalizado. Las otras personas heridas, dos hombres de 23 y 27 años y una mujer de 39, ya fueron dadas de alta, según informó la televisora local KOMO.

¿Quién era Carlos Israel Sánchez Villalba?

Sánchez Villalba, padre de tres hijos, falleció a causa de una herida de bala en el torso. Según una campaña de GoFundMe, el mexicano fue conocido por su amabilidad y disposición para ayudar a los demás y se encontraba en el lugar con su familia disfrutando de su día de descanso.

Este martes, la Policía seguía buscando a un tercer sospechoso, tras el arresto de una menor de 15 años.

Las autoridades presumen que el incidente se produjo por un intercambio de fuego cruzado entre dos individuos, de los cuales uno permanece en paradero desconocido.

El tiroteo ocurrió la tarde del domingo cerca de las 18:00 horas tiempo del Pacífico de Estados Unidos en la zona del Seattle Center, un espacio turístico y cultural en el que se ubica la Aguja Espacial, la torre más emblemática de la ciudad.

Estados Unidos ha registrado en lo que va de año 271 tiroteos masivos, que han involucrado a cuatro víctimas o más sin contar al atacante, de acuerdo con el recuento de la organización civil Gun Violence Archive (GVA).