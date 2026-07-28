Trump pondrá fin al subsidio para planes de medicamentos de Medicare; prevén aumento de costos

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid anunciaron que pondrían fin a un programa de subsidios. (Foto vía Bloomberg)

La administración de Donald Trump tiene la intención de poner fin a un programa de subsidios que ayudó a reducir los costos de los planes de medicamentos de Medicare, una medida que podría aumentar los costos mensuales para los adultos mayores.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid anunciaron que pondrían fin a un programa de subsidios implementado durante la administración Biden un año antes de lo previsto, según una ficha informativa en el sitio web de la agencia, al final del año contractual 2026. La administración ya había reducido los subsidios el año pasado.

El problema radica en miles de millones de dólares en subsidios destinados a controlar las primas de la cobertura de Medicare Parte D, que ayuda a las personas mayores a pagar sus medicamentos recetados. Su eliminación podría dejar a algunos beneficiarios del programa enfrentando mayores costos el próximo año.

El pago mensual base para los beneficiarios aumentará de 38.99 este año a 41.33 dólares en 2027, lo que representa un incremento aproximado del 6 por ciento.

Según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), la prima base para la cobertura de medicamentos recetados de Medicare no puede aumentar más del 6 por ciento anual hasta 2029, de acuerdo con las políticas de la Ley de Reducción de la Inflación aprobadas durante la administración Biden.

El debate sobre los costos de salud

Es probable que esta decisión avive el debate sobre el precio de la atención médica antes de las elecciones de mitad de mandato, en las que la preocupación de los votantes por el coste de la vida es uno de los temas principales de la campaña.

El año pasado, los republicanos del Congreso rechazaron los intentos de extender los subsidios que habían abaratado considerablemente los planes de salud de la Ley de Cuidado de Salud Asequible para millones de personas, beneficiando además a las aseguradoras privadas.

Los recortes de Trump en salud

Mientras tanto, el proyecto de ley tributaria del presidente Donald Trump, impulsado exclusivamente por los republicanos, recortó casi un billón de dólares del gasto de Medicaid.

La mayoría de los estadounidenses mayores no verá ningún aumento en las primas o incluso experimentarán una disminución en los costos, afirmó un funcionario de la administración Trump.

Esta medida también concuerda con las reiteradas críticas de Trump a las compañías de seguros.

Los costos de la atención médica han sido un tema particularmente espinoso para el presidente, quien ha arremetido repetidamente contra las aseguradoras por los pagos que reciben y ha propuesto enviar miles de millones en subsidios federales directamente a los consumidores, planes que los expertos en salud han cuestionado por considerarlos difíciles de implementar o inviables.